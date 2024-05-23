"Саакашвили против Грузии": бывший президент проиграл дело в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека не нашел нарушений в двух уголовных делах против экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

В основе иска Саакашвили в ЕСПЧ лежали два уголовных процесса против него. Первое дело касалось нападения, совершенного в 2005 году на члена парламента, а второе — помилования, которое Саакашвили в 2008 году предоставил четырем бывшим высокопоставленным чиновникам Министерства внутренних дел, осужденным за убийство.

Оба дела были открыты после того, как новое правительство, назначенное в 2012 году, официально заявило, что расследование прошлых правонарушений является приоритетной задачей.

В своем постановлении, вынесенном Палатой по рассмотрению этого дела, Европейский суд по правам человека единогласно пришел к выводу, что нарушений статей 1 и 3 Европейской конвенции по правам человека (о праве на справедливое судебное разбирательство и праве быть вызванным в суд и представить свою версию событий) в ходе разбирательства не было.

Суд также постановил пятью голосами против двух, что в отношении бывшего президента не была нарушена и статья 7 Конвенции (нет наказания без закона). Учитывая обстоятельства дела, Саакашвили мог предполагать, что использование своего права на помилование с целью воспрепятствовать отправлению правосудия по делу об убийстве повлечет за собой уголовную ответственность по грузинскому законодательству.

Суд также признал неприемлемыми жалобы Саакашвили по статье 18 (пределы использования ограничений прав) Конвенции. По мнению суда, бывшему президенту не удалось обосновать свое утверждение относительно того, что судебное разбирательство против него было возбуждено с недвусмысленной целью воспрепятствовать его участию в политической жизни Грузии.

В судебном постановлении отмечается, что выдвинутые против Саакашвили обвинения были серьезными, материалы дела содержали большое количество косвенных и прямых доказательств, грузинские суды провели состязательное разбирательство, в ходе которого Саакашвили смог представить свою версию произошедшего, а его адвокаты смогли выступить в суде, опросить всех свидетелей и оспорить доказательства обвинения. Иначе говоря, претензий к судебному разбирательству у ЕСПЧ нет.

Саакашвили находится в заключении c 1 октября 2021 года. В Грузии его обвиняют по нескольким уголовным делам. По двум из них еще до его возвращения в Грузию были вынесены обвинительные приговоры. Еще по трем делам продолжаются судебные разбирательства.

Сам Саакашвили считает все предъявленные ему обвинения и уже вынесенные приговоры политически мотивированными.