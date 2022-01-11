Мать Саакашвили заявила о резком ухудшении здоровья политика

Михаил Саакашвили. Фото: Remko de Waal/AFP/Getty Images

Мать бывшего президента Грузии Михаил Саакашвили заявила, что после перевода в тюрьму состояние политика ухудшилось, передает Sputnik Грузия.

По словам женщины, политик нуждается в медицинском обследовании.

"У него все те же симптомы, которые были и раньше, однако они еще больше ухудшились. Головная боль, проблемы со сном, тремор, отечность рук и ног – все это у него есть, однако в еще более тяжелой форме", – сообщила мать Саакашвили после визита к нему в тюрьму.

Ранее девушка Саакашвили заявила, что у бывшего президента Грузии начались серьезные проблемы с памятью и развиваются заболевания, которые впоследствии могут привести к инвалидности.

Кроме того, врачи выявили у политика депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950538-mat-saakashvili-zayavila-o-rezkom-uhudshenii-zdorovya-politika/