Исхудавшего до неузнаваемости Саакашвили показали грузинские СМИ

Михаил Саакашвили. Фото: facebook.com/TvMtavari

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в онлайн-формате принял участие в заседании по делу о разгоне митинга в 2007 году. Грузинские СМИ показали, в каком состоянии пребывает сейчас политик.

Как пишет ТАСС, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Отмечается, что политик впервые с декабря появился на установленном в зале суда экране.

Заседание началось в 15:00 по местному времени (17:00 по Астане).

Видео и фото с заседания опубликовало в Twitter-аккаунте грузинское издание Mtavari. На них – исхудавший до неузнаваемости бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Брат Михаила Саакашвили Давид заявил украинскому изданию "Страна", что его брат продолжает терять вес.

"Это результат того, как с ним обращались, в каких условиях он был много месяцев. Есть вероятность, что Михаил был отравлен, это, наверно, потом докажет история.

Ситуация правда не лучшая, вес ужасный, не готов сказать, сколько точно килограмм сейчас весит Михаил, но факт в том, что он продолжает терять вес и идет к летальному исходу", – сказал Давид Саакашвили.

На опубликованных изданием кадрах политик показывает состояние своего тела.

Внимание: видео содержит шокирующие сцены! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

Напомним, о задержании Михаила Саакашвили на территории Грузии стало известно в октябре 2021 года. Политик вернулся на родину из Украины. С тех пор экс-президент Грузии неоднократно объявлял голодовку, а затем прекращал ее.

К слову, в Грузии против Михаила Саакашвили возбуждено пять уголовных дел.

Кроме того, близкие Саакашвили не раз говорили публично о плохом состоянии его здоровья. Однако в феврале грузинский суд не поверил, что политик тяжело болен, и отказался его освободить. На тот момент сообщалось, что Михаил Саакашвили остается в заключении в клинике "Вивамеди" в Тбилиси.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Михаил Саакашвили родился 21 декабря 1967 года в Тбилиси, Грузия. Занимал пост президента этой страны с 2004 по 2007 год и с 2008 по 2013 год.

Позже ему было предоставлено украинское гражданство, а с 2015 по 2016 год был губернатором Одессы, после чего Саакашвили уволился и был лишен гражданства Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027382-ishudavshego-do-neuznavaemosti-saakashvili-pokazali-gruzinskie-smi/