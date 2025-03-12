Экс-президента Грузии Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили по делу о растрате госсредств к девяти годам тюрьмы - процесс также известен как "дело пиджаков".

Обвинение в растрате госсредств Саакашвили было предъявлено в 2014 году, пишет РИА Новости со ссылкой на местное ТВ.

Согласно материалам дела, Саакашвили на госсредства приобрел во время президентства пиджаки, пальто, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие автомобили и самолет, приобрел наручные часы.

Дело, которое известно в Грузии как "дело пиджаков", рассмотрел Тбилисский городской суд. Бывшего президента приговорили к девяти годам заключения.

Как пишет ТАСС, сам Саакашвили на заседании не присутствовал и не подключился по видео-конференц-связи.

По решению суда виновным также признан бывший начальник охраны Саакашвили Теймураз Джанашия, однако он отделался штрафом.

Напомним, что о задержании Михаила Саакашвили на территории Грузии стало известно в октябре 2021 года. Политик вернулся на родину из Украины. С тех пор экс-президент Грузии неоднократно объявлял голодовку, а затем прекращал ее.

В Грузии против Михаила Саакашвили было возбуждено пять уголовных дел.

Близкие Саакашвили не раз говорили публично о плохом состоянии его здоровья.

В июле 2023 года появились кадры заседания суда с участием Саакашвили по делу о разгоне митинга в 2007 году. Многие были шокированы состоянием политика, который исхудал до неузнаваемости.

Весной прошлого года также стало известно, что бывший президент Грузии проиграл дело в ЕСПЧ.