ХАМАС передал Израилю тела четверых заложников в обмен на 625 палестинских заключенных

ХАМАС в среду поздно вечером передал посредникам тела четырех израильских заложников. В ответ Израиль отпустит 625 палестинских заключенных, чье освобождение должно было состояться в минувшую субботу, но было отложено «до тех пор, пока не будет гарантировано освобождение следующих заложников, и без унизительных церемоний».

Домой вернутся тела Цахи Идана, Охада Яхоломи, Ицхака Элгарта и Шломо Мансура. Официально имена погибших, как говорят в офисе премьер-министра Израиля, будут подтверждены только после израильской судмедэкспертизы.

Как сообщают журналисты с Западного Берега, из расположенной там израильской тюрьмы Офер выехал первый автобус, предположительно с палестинскими заключенными.

Семьям заложников заранее сообщили о готовящемся обмене. «Мы ждем, но полная уверенность в том, что это Цахи, у нас появится только после всех необходимых экспертиз», — заявили представители семьи Цахи Идана.

Израиль заявил, что, несмотря на заявления ХАМАС об одновременном обмене, палестинские заключенные будут переданы только после того, как четыре тела израильтян будут идентифицированы, а на это может уйти много часов.

Что известно о погибших заложниках

Цахи Идана в последний раз видела его жена Гали, когда его забирали боевики ХАМАС. Их семья попала в засаду в безопасной комнате в кибуце Нахаль Оз. Боевики ХАМАС транслировали все, что там происходило в прямом эфире. Гали рассказала Би-би-си, что их старшей дочери Мааян только что исполнилось 18 лет. Ее застрелили.

Охад Яхаломи был похищен из своего кибуца вместе со своим 12-летним сыном Итаном, которого освободили осенью 2023 года. По словам матери Охада Эстер, ее невестке и двум внучкам удалось сбежать, когда в их дом ворвались пятеро боевиков, но они схватили Охада и Итана.

69-летний Ицхак Эльгарт был похищен из кибуца Нир-Оз. Он позвонил своему младшему брату 7 октября 2022 года примерно в 11:30 и сообщил, что получил тяжелые ранения, когда пытался закрыть дверь безопасной комнаты.

По сообщениям израильской прессы, 86-летний уроженец Ирака Шломо Мансур был самым пожилым из всех заложников, захваченных группировкой ХАМАС. Он был захвачен в своем доме в кибуце Киссуфим. По данным израильских военных, боевики убили его и вывезли тело в сектор Газа.

«Цинизм и неуважение»

С момента вступления в силу первого этапа соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС 19 января палестинская группировка освободила более 25 живых пленников, и каждый раз это происходило при большом скоплении людей.

Израиль обвинил ХАМАС в «циничном использовании заложников в пропагандистских целях».

Живых фотографировали на фоне баннеров группировки и заставляли махать толпе, а гробы с телами четырех заложников, возвращенных на прошлой неделе, сначала выставили на всеобщее обозрение на фоне пропагандистских плакатов.

ООН согласилась с претензиями Израиля и признала, что действия ХАМАС противоречат международному праву, так как передачи заложников проходят в неуважительной манере.

Израиль также возмущен тем, что в ряде случаев передачи проходили без соблюдения мер безопасности в отношении заложников, а также тем, в каком физическом состоянии вернулись некоторые из них.