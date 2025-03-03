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"Завтрашняя ночь будет длинной. Я скажу все как есть": Трамп сделал загадочное заявление

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: JIM WATSON/AFP

Президент США Дональд Трамп опубликовал пост в соцсети Truth Social, в которой анонсировал вечер важных заявлений, до этого разместив пост о России и Украине, передает NUR.KZ.

"Единственный президент, который не отдал ни одной земли Украины путинской России, это президент Дональд Трамп. Помните об этом, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фейковые новости с радостью выкладывают все, что они говорят!" - отмечается в посте американского президента.

После этого, спустя время, Дональд Трамп оставил в сети еще один пост, где заявил, что "завтрашний вечер будет великим" и он скажет "все как есть".

Напомним, 28 февраля между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом при поддержке вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса произошел спор, из-за которого сорвалась сделка по полезным ископаемым. Именно для подписания договора и прилетел в Вашингтон украинский президент Зеленский.

После инцидента стало известно, что Белый дом рассматривает возможность полного прекращения поддержки Украины в ее оборонительной войне против РФ.

Также Дональд Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским заявил, что Украине придется завершить конфликт с Россией, иначе Киеву придется столкнуться с серьезными последствиями.

А президент Украины Владимир Зеленский после перепалки с главой США Дональдом Трампом выступил в эфире телеканала Fox News, где заявил, что не готов вернуться в Белый дом и восстанавливать отношения с Трампом.

"Я уважаю президента и я уважаю американский народ. Я не думаю, что мы сделали что-то плохое", - сказал он.

В ответ на вопрос, жалеет ли он о перепалке с Трампом и Вэнсом, украинский лидер признал, что "это было не очень". Но вместе с тем он подчеркнул, что его отношения с Трампом должны быть выше отношений двух президентов, потому что "это вопрос отношений народов".

Позже в СМИ сообщалось, что администрация Трампа в частном порядке дала понять, что ждет публичных извинений от Владимира Зеленского для налаживания подорванных отношений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2225156-ya-skazhu-vse-kak-est-tramp-anonsiroval-nastuplenie-velikogo-vechera/