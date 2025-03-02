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В Абхазии выбрали президента

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Бадра Гунба
Бадра Гунба. Фото: instagram/gunba_2025

Политик Бадра Гунба во втором туре выборов набрал 54,73% голосов и стал президентом Абхазии - в стране состоялся второй тур президентских выборов, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"По предварительным итогам повторного голосования вчера, 1 марта, приняло участие в голосовании 70% граждан Республики Абхазия, что составляет 100 412 человек… По предварительным итогам голосования Ардзинба Адгур набрал 41,54%, что составляет 41 708 человек. Гунба Бадра набрал 54,73%, что составляет 54 954 человека. По итогам повторного голосования избранным президентом Республики Абхазия является Гунба Бадра", - сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.

Напомним, в ноябре стало известно, что президент Абхазии подал заявление об отставке на фоне протестов в стране. Как писала Русская служба Би-би-си, после свой отставки Аслан Бжания хотел видеть президентом именно Бадру Гунба.

Позже парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании.

В феврале мы писали, что Абхазию ждет второй тур президентских выборов - в него вышли Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.

Стоит отметить, что в 2022 году президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не признает Абхазию и Южную Осетию.

Глава государства тогда пояснил, что современное международное право определяется уставом ООН. В нем есть два принципа, которые в современной ситуации противоречат друг другу. Первый принцип - территориальная целостность государства, второй - право нации на самоопределение. При этом если право на самоопределение будет реализовано во всем мире, вместо нынешних 193 стран получится около 500-600 государств, что создаст хаос.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224829-v-abhazii-vybrali-prezidenta/