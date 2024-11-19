Президент Абхазии подал заявление об отставке на фоне протестов в стране

Президент Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке. К этому решению пришли власти республики и оппозиция в ходе переговоров, передает NUR.KZ со ссылкой на его пресс-службу.

Заявление Бжании об отставке появилось в его Telegram-канале.

"В целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране я подаю в отставку с должности президента Республики Абхазия", — говорится в опубликованном заявлении.

При этом, по данным РБК, условием отставки президента будет освобождение захваченного протестующими комплекса правительственных зданий 19 ноября. Если они этого не сделают, Бжания отзовет заявление.

Если Бжания все же покинет пост, исполняющим обязанности главы Абхазии станет вице-президент Бадра Гунба, который освободит от должности премьера Александра Анкваба и назначить занимавшего этот пост в 2018-2020 годах Валерия Бганбу.

"Действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность вновь избранного президента Республики Абхазия", — говорится в сообщении пресс-службы Бжании.

Напомним, в Абхазии уже неделю не утихают протесты. Началось все 12 ноября с задержания нескольких оппозиционеров, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. После их задержания в стране начались беспорядки, которые привели к блокировке республиканской дороги.

Митингующие собрались у здания Службы государственной безопасности, пробовали протаранить ворота и перекрыли Гумистинский мост. К зданию администрации президента Абхазии пришлось стянуть военную технику.

Позже демонстрантам удалось прорваться в здание парламента. При этом протестующих призвали не крушить кабинеты, а силовики не оказывали им сопротивления.

Отметим, в июне 2022 года на заседании ПМЭФ в Санкт-Петербурге президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не признает Абхазию и Южную Осетию.

Глава государства пояснил, что современное международное право определяется уставом ООН. В нем есть два принципа, которые в современной ситуации противоречат друг другу. Первый принцип - территориальная целостность государства, второй - право нации на самоопределение. При этом если право на самоопределение будет реализовано во всем мире, вместо нынешних 193 стран получится около 500-600 государств, что создаст хаос.

Согласно информации на РБК, Абхазия в разные годы входила в состав СССР как независимая социалистическая советская республика и автономная республика в составе Грузинской ССР.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия же по сей день не признает их суверенитет.