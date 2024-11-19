Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании, за данное решение проголосовали 28 депутатов, сообщает РБК. Его обязанности будет исполнять Бадра Гунба.

По данным издания, парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании. За данное решение проголосовали 28 депутатов, против - 1.

Также сообщается, что исполняющим обязанности президента Абхазии назначен действующий вице-президент Бадра Гунба.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Абхазии подал заявление об отставке на фоне протестов в стране. Как писала Русская служба Би-би-си, после свой отставки Аслан Бжания хотел видеть президентом именно Бадру Гунба.

Добавим, что в стране начались беспорядки после того, как 12 ноября задержали нескольких оппозиционеров, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Митингующие собрались у здания Службы государственной безопасности, пробовали протаранить ворота и перекрыли Гумистинский мост. К зданию администрации президента Абхазии пришлось стянуть военную технику.

Позже демонстрантам удалось прорваться в здание парламента. При этом протестующих призвали не крушить кабинеты, а силовики не оказывали им сопротивления.

Отметим, в 2022 году президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не признает Абхазию и Южную Осетию.

Глава государства тогда пояснил, что современное международное право определяется уставом ООН. В нем есть два принципа, которые в современной ситуации противоречат друг другу. Первый принцип - территориальная целостность государства, второй - право нации на самоопределение. При этом если право на самоопределение будет реализовано во всем мире, вместо нынешних 193 стран получится около 500-600 государств, что создаст хаос.