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Выборы в Абхазии: в ЦИК заявили о проведении второго тура

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Выборы
Голосование. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat / Getty Images

Абхазию ждет второй тур президентских выборов - в него вышли Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. Об этом заявил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.

По словам главы ЦИК, предварительные итоги объявят днем в воскресенье, однако ожидается второй тур, пишет РИА Новости.

"В любом случае будет второй тур, в котором будут принимать участие Гунба Бадра Зурабович и Ардзинба Адгур Амиранович", - сообщил Маршан.

Отмечается, что в первом туре на пост президента претендовали сразу пять кандидатов.

В ноябре президент Абхазии подал заявление об отставке на фоне протестов в стране. Как писала Русская служба Би-би-си, после свой отставки Аслан Бжания хотел видеть президентом именно Бадру Гунба.

Парламент Абхазии принял отставку Аслана Бжании, за данное решение проголосовали 28 депутатов.

Накануне Русская служба Би-би-си сообщала о проведении досрочных президентских выборов в Абахазии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2221094-vybory-v-abhazii-v-cik-zayavili-o-provedenii-vtorogo-tura/