FT: Исключить Канаду из альянса "Пяти глаз" предложили в Белом доме

Газета Financial Times пишет, что высокопоставленный чиновник из Белого дома предложил исключить Канаду из разведывательного альянса "Пять глаз", передает NUR.KZ со ссылкой на газету.

По данным издания, с таким предложением выступил советник президента США по торговой политике Питер Наварро. Источники из Белого дома заявили журналистам, что Наварро призвал Трампа усилить давление на Канаду.

"Наварро, один из ближайших советников президента США, настаивает на том, чтобы США исключили Канаду из "Пяти глаз", куда также входят Великобритания, Австралия и Новая Зеландия", – говорится в материале.

Наварро не ответил на просьбы прокомментировать ситуацию, однако до этого он отрицал, что продвигал подобную идею.

"Мы никогда не подвергнем риску нашу национальную безопасность... с такими союзниками, как Канада", — сказал Наварро.

В Белом доме и администрации Трюдо на запрос газеты также не ответили.

Корреспонденты издания отмечают, что, хотя Канада и Новая Зеландия предоставляют наименьшее количество разведывательной информации в группе, исключение любого члена вызовет критику со стороны других союзников, а также со стороны сотрудников разведки в Вашингтоне и за его пределами.

По данным РБК, "Пять глаз" — разведывательный альянс США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании, который обменивается данными радиоэлектронной разведки.

ТАСС уточняет, что корни альянса "Пять глаз" отходят к периоду Второй мировой войны, когда Великобритания и США объединили усилия для взлома германских шифровальных машин. Сотрудничество Лондона и Вашингтона в сфере радиоэлектронной разведки были документально закреплено в 1946 году. Затем к договору присоединились Канада (1948 год), Австралия и Новая Зеландия (1956 год).

Напомним, в начале февраля США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада в ответ предпримет аналогичные меры. 25%-ми пошлинами будут облагаться товары из США стоимостью 155 млрд канадских долларов (106,5 млрд долларов США). Помимо этого, по словам премьер-министра Канады, Оттава может прибегнуть и к нетарифным мерам, например, связанным с энергоресурсами и критически важными материалами.

А до этого Трамп предложил Канаде войти в состав США вместо того, чтобы получать субсидии. Трюдо на это заявил, что "нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов".