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"Это было тупо". Зеленский заявил, что Украина не должна была отдавать ядерное оружие

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не должна была отдавать ядерное оружие - он назвал это решение нелогичным, передает NUR.KZ со ссылкой на "Страна.ua".

Об этом украинский президент сказал в интервью итальянскому изданию Il Foglio.

"Нам не нужно было отдавать ядерное оружие. Это было тупо, совершенно нелогично", - заявил Зеленский.

Также он выступил с критикой в адрес экс-президента США Джо Байдена.

"Мне очень интересно, о чем Путин и Байден договаривались в Швейцарии (на встрече летом 2021 года - прим. ред.). История покажет", – сказал Зеленский.

При этом в том же интервью он комплиментарно высказался в адрес президента США Дональда Трампа.

РБК пишет, что в интервью Зеленский заявил, что отказаться от ядерного оружия Украину заставили США и Россия.

Речь идет о подписанном в 1994 году Будапештском меморандуме, согласно которому Украина отказывается от ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности от США, России и Великобритании, включая уважение независимости, суверенитета и существующих границ Украины.

"То, что на Украину тогда влияли большие страны, большие экономики, то было не просто отказать, но надо уметь отказывать", — считает Зеленский.

По его мнению, Киеву следовало обменять ядерное оружие на "реальные гарантии безопасности, а тогда это было НАТО".

"Если я бы и менял ядерное оружие, то менял бы на что-то очень сильное, что реально может остановить любого нападающего, несмотря на его величие, его территорию, армию", — подчеркнул украинский лидер.

Издание напоминает, что Россия настаивает на нейтральном и безъядерном статусе Украины. Путин заявлял, что Москва не допустит появления ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах. В противном случае российская сторона будет использовать все имеющиеся средства поражения, предупреждал он.

Отметим, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о наличии у страны ядерного оружия.

"Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли", - заявлял Лукашенко.

Добавим также, что в ноябре Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину. Согласно новой версии документа, Россия оставляет за собой право применять ядерное оружие при критической угрозе суверенитету или территориальной целостности государства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2215652-eto-bylo-tupo-zelenskiy-zayavil-chto-ukraina-ne-dolzhna-byla-otdavat-yadernoe-oruzhie/

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