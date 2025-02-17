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"Словесный салат": речь Камалы Харрис высмеяли в США

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Камалла Харрис
Камала Харрис. Фото: Will Oliver/EPA/Bloomberg via Getty Images

Экс вице-президента США Камалу Харрис раскритиковали за бессвязную речь после выступления перед актерами мюзикла, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

Как сообщает газета, экс-кандидата в президенты США Камалу Харрис высмеяли за ее речь перед актерами мюзикла "Удивительный мир: мюзикл Луи Армстронга". Позже ее также заметили на бродвейской постановке "Цыганка". Как пишет газета, речь Харрис перед актерами была бессвязной.

"Когда мы думаем об этих моментах, когда видим, что что-то отнимают... Но давайте посмотрим правде в глаза, ведь природа не терпит пустоты", - цитирует издание Камалу Харрис.

Кроме того, издание дословно приводит другую цитату Харрис.

"Если есть вакансия, давайте ее заполним. Дайте нам знать, что реальность такова, что прогресс нашей страны был связан с расширением прав, а не с их ограничением", - пишет издание.

Также в пример были приведены и другие цитаты Харрис. По данным газеты, недоброжелатели высмеяли бывшего вице-президента страны.

"Камала Харрис поразила Бродвей и, конечно же, подала свой фирменный словесный салат. Дружеское напоминание о том, чего мы избежали в Белом доме", - приводит газета слова одного из критиков.

Напомним, Камала Харрис была соперницей Дональда Трампа на пост президента США. В итоге Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом Соединенных Штатов, обогнав Харрис. Перед этим республиканец лидировал в "колеблющихся" штатах.

Также мы писали, что Камала Харрис обратилась к сторонникам после поражения на выборах. Кроме того, она утвердила победу Трампа на президентских выборах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2221530-slovesnyy-salat-rech-kamaly-harris-vysmeyali-v-ssha/