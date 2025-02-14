Не Китай и не Россия: Вэнс назвал угрозу Европе, с которой США не смогут помочь

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции, назвал главную. угрозу Европе - по его словам, это не Китай и не Россия, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По словам вице-президента США, Европе нужно не защищаться от кого-то, а понимать, что именно она защищает. А главными проблемами Европы Вэнс назвал дезинформацию, миграцию и нежелание слушать оппонентов.

Вэнс заявил, что проблема ЕС заключается в том, что власти там должны подтвердить свой мандат на демократию. Они не должны вредить оппонентам, сажать их в тюрьмы, давить на СМИ. При этом, по его словам, заявления Илона Маска касательно выборов в Германии давлением не являются.

"Наш общий кризис — дело наших собственных рук. Если вы бежите в испуге от собственных избирателей, мы ничем не можем вам помочь. И вы ничего не можете сделать для американских граждан, избравших меня и Трампа", — сказал Вэнс.

Помимо этого, как пишет издание, немалую часть своей речи вице-президент США посвятил ситуацией со свободой слова и дезинформацией, которая, как признал он, шла в том числе и от прежней американской администрации. В частности он заявил, что именно США дезинформировали общественность в отношении причин пандемии коронавируса.

Еще одной темой стал вопрос о миграции. По словам вице-президента США, эта проблема усугубилась в последние годы. Он отметил, что многие политики в Европе выступают за пересмотр нынешней ситуации, и этот подход поддерживают на другой стороне Атлантики.

Напомним, сегодня, 14 февраля, в Мюнхене проходит конференция по безопасности, главным вопросом которой станет возможность проведения переговоров об окончании войны в Украине, которые накануне анонсировал президент США Дональд Трамп.

СМИ писали, что во время конференции состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.