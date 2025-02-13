Российский рынок акций взлетел после разговора Путина и Трампа

Российский рынок акций вечером 12 февраля резко усилил рост на фоне новостей о вчерашнем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.

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Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 20:20 (по московскому времени) рос на 2,38%, до 3 089,95 пункта. На пике он вплотную подбирался к 3 100 пунктам, достигнув 3 097,14 пункта, пишет РИА Новости.

Напомним, накануне состоялись телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Американский президент рассказал подробности разговора. Отмечалось, что разговор шел полтора часа, стороны договорились начать переговоры по окончанию войны.

Позже состоялся телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер заявил, что они обсудили возможности достижения мира.