"У него и так достаточно проблем с женой": Трамп заявил, что не депортирует из США принца Гарри

Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в депортации из США британского принца Гарри, указав на то, что у того хватает проблем с супругой Меган Маркл, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

Как сообщает издание, президент США Дональд Трамп исключил возможность депортации из США британского принца Гарри.

Отмечается, что иммиграционный статус Гарри является предметом судебного разбирательства в Вашингтоне, округ Колумбия, поскольку Фонд наследия утверждает, что он мог скрыть факт употребления наркотиков в прошлом, что должно было лишить его права на получение визы США.

Однако Трамп заявил изданию, что он не заинтересован в высылке Гарри из страны.

"Я не хочу этого делать. Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой. Она ужасна", - заявил Дональд Трамп.

"Я думаю, что бедного Гарри водят за нос", - добавил Трамп, говоря об отношениях Гарри с Меган.

Напомним, 21 января в своей инаугурационной речи Дональд Трамп заявил, что объявит чрезвычайное положение на границе США и Мексики и использует армию для сдерживания нелегальной миграции.

Позже стало известно, что на границе США и Мексики выставили патрули - полицейские и силовики перекрыли границу.

Русская служба ВВС сообщала, что Минюст США проинструктировал федеральных прокуроров открывать уголовные дела на должностных лиц тех городов и штатов, которые отказываются содействовать усилиям новой администрации Дональда Трампа по борьбе с нелегальными иммигрантами.

Также стало известно, что США приостановит въезд иммигрантов, в том числе украинцев, в рамках программ, разрешавших им временно проживать в стране.

Позже иммиграционная и таможенная полиция США опубликовала список стран, граждане которых нелегально находятся на территории США и подлежат депортации.

Позже стало известно, что Трамп намерен создать в Гуантанамо лагерь для депортируемых нелегалов.