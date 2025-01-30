Трамп намерен создать на Гуантанамо лагерь для депортируемых нелегалов

Трамп поручил принять меры для расширения деятельности Центра по работе с мигрантами в тюрьме на территории военно-морской базы США в заливе Гуантанамо, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Белого дома.

Соответствующее распоряжение президента США Дональда Трампа опубликовано на сайте Белого дома. Согласно информации в документе, министрам обороны и внутренней безопасности страны поручено принять меры для расширения деятельности Центра по работе с мигрантами в тюрьме на территории американской военно-морской базы в заливе Гуантанамо до полной мощности.

"Предоставить дополнительные помещения для содержания под стражей особо важных иностранцев-преступников, незаконно находящихся в Соединенных Штатах, и для удовлетворения сопутствующих потребностей иммиграционной службы, определенных Министерством обороны и Министерством внутренней безопасности.

Меморандум издан для того, чтобы остановить вторжение на границу, ликвидировать преступные картели и восстановить национальный суверенитет", - отмечается в документе.

О том, какое количество нелегалов планируется отправить в Гуантанамо - не указано. Однако согласно данным CNN, речь идет о размещении в этих местах порядка 30 тысяч мигрантов, высылаемых из США.

При этом, как уточняет издание, речь идет не о тюрьме, печально известной пытками заключенных, а о центре содержания мигрантов, который якобы там уже существует.

Напомним, 21 января в своей инаугурационной речи Дональд Трамп заявил, что объявит чрезвычайное положение на границе США и Мексики и использует армию для сдерживания нелегальной миграции.

Позже стало известно, что на границе США и Мексики выставили патрули - полицейские и силовики перекрыли границу.

Русская служба ВВС сообщала, что Минюст США проинструктировал федеральных прокуроров открывать уголовные дела на должностных лиц тех городов и штатов, которые отказываются содействовать усилиям новой администрации Дональда Трампа по борьбе с нелегальными иммигрантами.

Также стало известно, что США приостановит въезд иммигрантов, в том числе украинцев, в рамках программ, разрешавших им временно проживать в стране.

Позже иммиграционная и таможенная полиция США опубликовала список стран, граждане которых нелегально находятся на территории США и подлежат депортации.