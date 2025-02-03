Правительство Беларуси ушло в отставку

Согласно Конституции Республики Беларусь, правительство страны сегодня, 3 февраля, сложило полномочия перед вновь избранным президентом, передает NUR.KZ со ссылкой на Белта.

Как сообщили журналистам издания в пресс-службе правительства РБ, согласно Конституции Республики Беларусь правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом. Соответствующее постановление подписал Роман Головченко.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, 26 января в Беларуси прошли выборы президента. Центризбирком РБ страны признал выборы состоявшимися - по данным ЦИК, явка составила более 56%.

27 января глава ЦИК озвучил предварительные итоги подсчета голосов - по его словам, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 86%.

Отметим, после голосования Лукашенко заявил, что не хотел выдвигать свою кандидатуру на новый срок - баллотироваться его, по его же словам уговорила председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

"Я не хотел идти на эти выборы… Ну сколько можно, 30 лет уже. Чисто внешне это даже неприлично, не в своей тарелке чувствую, как будто никого нет", - заявил он журналистам.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас и комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос сделали заявление по выборам в Беларуси, назвав их фиктивными и несвободными.

Добавим также, что на предыдущих выборах, в 2020 году, после объявления результатов, в Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев.