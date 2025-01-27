Евросоюз назвал выборы в Беларуси фиктивными и несвободными

Евросоюз не считает выборы в Беларуси свободными и демократичными, поэтому собирается продолжать вводить санкции против Минска, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ЕС.

Соответствующее заявление сделали глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас и комиссар по вопросам расширения Марта Кос.

"Сегодняшние фиктивные выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми. Народ Беларуси заслуживает реального голоса в вопросе о том, кто будет управлять его страной.

Беспощадное и беспрецедентное подавление прав человека, ограничения политического участия и доступа к независимым СМИ в Беларуси лишили избирательный процесс всякой легитимности", - говорится в заявлении ЕС.

В Евросоюзе вновь призвали освободить всех политических заключенных, более тысячи из которых, по данным ЕС, были задержаны незаконно. Среди них в том числе и сотрудник делегации Европейского Союза.

В заявлении указано также, что Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Бюро по демократическим институтам и правам человека пригласили в страну всего за десять дней до выборов, что "помешало этому независимому органу получить доступ к ключевым этапам избирательного процесса".

"По этим причинам, а также из-за участия белорусского режима в агрессивной войне России против Украины и ее гибридных атаках на ее соседей, ЕС продолжит вводить ограничительные и целевые меры против режима, одновременно финансово поддерживая гражданское общество, белорусские демократические силы и белорусскую культуру.

Как только Беларусь встанет на путь демократического перехода, ЕС готов поддержать страну в стабилизации ее экономики и реформировании ее институтов", - заявили в Евросоюзе.

Напомним, вчера, 26 января, в Беларуси прошли выборы президента. Центризбирком РБ страны уже признал выборы состоявшимися - по данным ЦИК, явка составила более 56%.

Ночью глава ЦИК озвучил предварительные итоги подсчета голосов - по его словам, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 86%. В случае победы это станет седьмым сроком Лукашенко на посту президента. Оставшиеся кандидаты набрали от 1,7% до 3,2%.

Отметим, после голосования Лукашенко заявил, что не хотел выдвигать свою кандидатуру на новый срок - баллотироваться его, по его же словам уговорила председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

"Я не хотел идти на эти выборы… Ну сколько можно, 30 лет уже. Чисто внешне это даже неприлично, не в своей тарелке чувствую, как будто никого нет", - заявил он журналистам.

Добавим также, что на предыдущих выборах, в 2020 году, после объявления результатов, в Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев.