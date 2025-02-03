Самолет загорелся при взлете в аэропорту Хьюстона (видео)

Самолет Airbus A319 авиакомпании United Airlines загорелся при попытке взлета в аэропорту имени Джорджа Буша в Хьюстоне в штате Техас, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал Fox 26.

Как сообщили телеканалу в Федеральном управлении гражданской авиации США, 2 февраля рано утром экипаж рейса 1382 United Airlines, направлявшегося в Нью-Йорк, остановил взлет из-за сообщения о проблеме с двигателем.

Пассажиры рейса поделились с журналистами видеороликами, на которых видно, что у самолета загорелось крыло. На записи слышно, как бортпроводник просит пассажиров оставаться на своих местах.

"Нет, он (самолет - прим. ред.) горит" — слышен в ролике голос одного из пассажиров.

В итоге пассажиры покинули самолет при помощи лестниц и аварийного трапа.

По данным издания, в момент возгорания на борту находились 109 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате произошедшего никто не пострадал.

Сейчас Федеральное управление гражданской авиации США расследует инцидент, причины пожара пока не названы.

Напомним, 30 января пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона, после чего упал в реку Потомак.

Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в связи с авиакатастрофой. Он заявил, что в результате ЧП выживших нет. Спецслужбам удалось извлечь тела 40 жертв.

Через несколько дней, 1 февраля, сообщалось, что в Филадельфии медицинский самолет с 6 людьми на борту потерпел крушение, разбившись возле торгового центра. От взрыва пострадали дома и автомобили.