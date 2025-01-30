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Более 300 казахстанцев в списке на депортацию из США: что говорят в МИДе

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Флаг США
Флаг США. Иллюстративное фото: pexels.com

В кулуарах сената замминистра иностранных дел Алибека Бакаева попросили прокомментировать, действительно ли в списке на депортацию из США 369 казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

"Цифру нет (не могу подтвердить - прим. ред.), к сожалению, могу перепроверить, могу позже сказать.

Безусловно, посольство находится со всеми гражданами на связи. Мы изначально предупреждали наших граждан о том, что такая политика ведется, что миграционная политика ужесточается, поэтому возможность была и остается выехать.

Если гражданин РК находится на территории США нелегально и выедет, то это не будет иметь каких-то последствий, это самостоятельное решение", - сообщил заместитель министра иностранных дел РК.

Напомним, иммиграционная и таможенная полиция США опубликовала список стран, граждане которых нелегально находятся на территории США и подлежат депортации. В документе указано, что сейчас на территории США незаконно находятся 369 граждан Казахстана, которые могут быть депортированы.

Добавим, вчера в казахстанском МИДе рассказали, как новая миграционная политика США может отразиться на казахстанцах, которые находятся в этой стране. Отмечалось, что посольство РК в США держит этот вопрос на контроле.

Ранее представители посольства обратились к казахстанцам, находящимся на территории Штатов. В ведомстве напомнили, что власти США предоставляют иностранным гражданам, не имеющим легальных оснований для пребывания в стране, возможность добровольно покинуть территорию США. Эта мера, как отмечают в посольстве, позволит гражданам избежать процедуры принудительного выдворения из страны и запрета на въезд при повторной подаче на визу США.

В случае чрезвычайных ситуаций или необходимости консульско-правовой помощи казахстанцы могут обратиться по следующим контактам:

  • посольство Республики Казахстан: +1 202 232 5488, внутренние номера - 127, 109, 121;
  • генеральное консульство РК в Нью-Йорке: +1 332 207 9632;
  • генеральное консульство РК в Сан-Франциско: +1650 741-8894.

Напомним, 21 января в своей инаугурационной речи Дональд Трамп заявил, что объявит чрезвычайное положение на границе США и Мексики и использует армию для сдерживания нелегальной миграции.

Позже стало известно, что на границе США и Мексики выставили патрули - полицейские и силовики перекрыли границу.

Русская служба ВВС сообщала, что Минюст США проинструктировал федеральных прокуроров открывать уголовные дела на должностных лиц тех городов и штатов, которые отказываются содействовать усилиям новой администрации Дональда Трампа по борьбе с нелегальными иммигрантами.

Также стало известно, что США приостановит въезд иммигрантов, в том числе украинцев, в рамках программ, разрешавших им временно проживать в стране.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2216472-bolee-300-kazahstancev-v-spiske-na-deportaciyu-iz-ssha-otvet-mid/