"Она не остановлена": Зеленский высказался о военной помощи США

Владимир Зеленский во время пресс-конференции отреагировал на информацию о приостановке США военной помощи на 90 дней, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным издания, Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду отреагировал на решение госдепа США остановить внешнюю помощь на 90 дней.

Зеленский отметил, что пока не готов комментировать решение, но подчеркнул, что военная помощь Украине не будет остановлена.

"Я знаю, что есть какие-то ограничения, надо детально смотреть. Ограничение на 90 дней гуманитарных программ. Я знаю, есть большое количество институтов в мире, которые поддерживались ранее правительством США. Я не знаю об этом, я не вижу этих денег.

Я могу сказать только то, что может недополучить Украина, то, чем занимаюсь я. Я сфокусирован на военной помощи, она не остановлена, слава богу", - заявил Зеленский.

Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи Соединенных Штатов в области развития иностранных государств.

А сегодня стало известно, что США приостановят въезд иммигрантов, в том числе украинцев, в рамках программ, разрешавших им временно проживать в стране.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что намерен в ходе своего президентства сконцентрироваться на проблемах США и проводить внешнюю политику под лозунгом "Америка прежде всего".