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Трамп хочет покончить с "вторжением" мигрантов. Но какими станут без них Соединенные Штаты?

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Мигранты в США
Мигранты в США. Фото: NurPhoto/Getty Images

В день своего возвращения в Белый дом президент Дональд Трамп обозначил для себя цель: борьба с тем, что он назвал "вторжением" мигрантов в США.

Он объявил о введении чрезвычайного положения на границе США и Мексики, приказав военным "запечатать" границу. Он заявил о намерении покончить с практикой получения американского гражданства по рождению, благодаря которой дети иностранцев, рожденные в Америке, имеют право на получение гражданства США (однако уже на следующий день генеральные прокуроры 22 штатов, а также округа Колумбия и города Сан-Франциско подали иски в суд с требованием блокировать указ Трампа о запрете на получение гражданства "по рождению").

Ранее Трамп обещал сразу, как только вернется в Белый дом, начать массовую депортацию всех, кто въехал в Америку нелегально.

Какую роль играют иммигранты в США и как скажется возможное ужесточение миграционной политики на жизни страны, которая создана иммигрантами и всегда была "плавильным котлом" для потоков приезжающих сюда в огромных количествах людей из других стран?

Старение населения и снижение рождаемости

Без иммигрантов население США значительно сократится.

В 2023 году число жителей Соединенных Штатов, которые были рождены в других странах, достигло рекордных 47,8 млн человек — это 14,3% всего населения США. Мексика является родиной для 10,6 млн жителей США, в Индии родились 2,8 млн, в Китае — 2,5 млн человек.

Однако в то время как число мигрантов достигает сейчас рекордных показателей, естественный прирост населения в США значительно замедлился из-за снижения рождаемости.

В период с 2010 по 2020 год в стране был зафиксирован самый низкий со времен Великой депрессии (в 1930-х гг.) прирост населения за десятилетие.

Это означает, что для США, как и для многих других развитых стран, актуальна проблема старения населения, которая характеризуется ростом затрат на здравоохранение и сокращением населения трудоспособного возраста.

Критической точкой, как считают демографы, станет 2040 год, когда впервые в американской истории число смертей превысит число рождений. Тогда прирост населения будет обеспечивать только иммиграция. Таковы прогнозы, изложенные Управлением Конгресса США по бюджету.

С учетом этих прогнозов ряд экспертов считает, что иммиграцию следует поощрять, чтобы обеспечить рост экономики и удовлетворить потребность растущей экономики в рабочей силе. Особенно остро проблема с нехваткой рабочих рук стоит в сельских районах.

Без мигрантов экономика США очень сильно пострадает, говорит профессор экономики Бостонского университета Тарек Хассан.

"Если полностью исключить иммигрантов, то мы можем говорить о сокращении ВВП на 5-10%. Это означает, что благосостояние населения будет падать и общая величина ВВП будет меньше — из-за меньшего числа людей", — говорит Тарек Хассан.

Эксперт отмечает, что проведенное им и его коллегами исследование показывает, что иммиграция способствует "росту инноваций, что, в свою очередь, подстегивает рост производительности" во всех секторах экономики.

Он также отмечает, что иммигранты — это в своем подавляющем большинстве люди трудоспособного возраста. Сейчас иммигранты — это 14% населения США, при этом они составляют 19% рабочей силы — 31 млн работающих. Кроме того, иммигранты являются более активными участниками рынка рабочей силы, нежели рожденные в США. Об этом свидетельствуют данные Федерального бюро статистики труда страны.

Некоторые секторы экономики — такие как, например, сельское хозяйство — особенно сильно зависят от притока мигрантов, которые составляют здесь значительную часть рабочей силы.

По данным министерства труда США, 70% наемных рабочих растениеводческих ферм в стране — это иммигранты, причем многие из них находятся в США без документов.

Потеря мигрантов для ферм будет означать сложности с поиском рабочих рук, что в свою очередь скажется на сборе урожая овощей и фруктов, отмечает представитель Американского иммиграционного совета Нань У.

Обзор 27 исследований влияния иммиграции на экономику, составленный Калифорнийским университетом в Дэйвисе в 2014 году, говорит о том, что миграция практически не сказывается на зарплате местных жителей.

Более свежее исследование, проведенное Университетом Восточного Иллинойса, свидетельствует, что приток иммигрантов имеет положительное, хотя и незначительное влияние на рост заработной платы местных жителей.

А что с налогами?

Каждый шестой доллар, который поступает в бюджет США в виде налогов — это деньги домохозяйств мигрантов. В 2022 году сумма уплаченных мигрантами налогов составила почти 580 млрд долларов, говорится в отчете Американского иммиграционного совета.

Как подчеркивает Нань У, это деньги не только тех, кто въехал в страну легально, но и деньги, заработанные нелегальными мигрантами.

Нелегальные мигранты составляют порядка 23% всех иммигрантов в США. Это 11 млн человек, из них 4 млн — приехали в США из Мексики, следует из данных, представленных Исследовательским центром Пью.

Исследование, проведенное Институтом налогообложения и экономической политики, свидетельствует, что нелегальные иммигранты заплатили 100 млрд долларов налогов в 2022 году.

Один из авторов исследования Даниэль Коста отмечает, что хотя влияние иммиграции может быть положительным в масштабах страны, однако нельзя забывать о том, что рост числа мигрантов может негативно сказаться на экономической ситуации в некоторых штатах, особенно если речь идет о краткосрочной перспективе.

В недавнем исследовании он и его команда привели пример, когда большое число мигрантов получают низкую зарплату, но при этом они имеют право на пособия, что смещает баланс бюджета региона в краткосрочной перспективе в негативную сторону.

Однако по словам исследователей, эти негативные моменты можно нивелировать с помощью перераспределения ресурсов из федерального бюджета на региональный уровень — за счет предоставления регионам с большим притоком мигрантов больше денег для того, чтобы дать им ресурсы для решения проблем, связанных с миграцией.

Профессор Джованни Пери из Университета Калифорнии говорит, что приток иммигрантов создает практически такие же сложности, какие возникают при росте численности коренного населения — то есть за счет увеличения рождаемости. Рост населения по любой из причин — за счет миграции или роста рождаемости — приводит к повышению спроса на услуги и жилье, если темпы строительства нового жилья не растут в соответствии со спросом и рынок услуг по каким-либо причинам не может адаптироваться к новым условиям.

Инновации и предпринимательство

Значительная доля иммигрантов и их детей стали одними из самых успешных в США предпринимателей.

Порядка 45% из списка Fortune 500 — рейтинга 500 крупнейших американских компаний по размеру выручки — были основаны иммигрантами или их детьми. Иммигранты являются создателями 55% стартапов, стоимость которых составляет 1 млрд долларов и больше.

Иммигранты, многие из которых приезжают в США по студенческому обмену, сыграли ключевую роль в мировом научно-техническом прогрессе.

В 2022-2023 учебном году более миллиона иностранных студентов, которые приехали на учебу в США, оплатили обучение и проживание в стране — и таким образом внесли в американскую экономику 40 млрд долларов и поддержали существование 368 тысяч рабочих мест.

Общественное мнение

Несмотря на тот вклад, который внесли иммигранты в американскую экономику, опрос Gallup, проведенный в июле 2024 года, показал, что 55% американцев хотят, чтобы поток мигрантов в страну сократился.

Кроме того, существует широкий политический консенсус относительно необходимости ужесточения контроля за миграцией, особенно когда речь идет о нелегальном пересечении границы США с Мексикой.

Профессор Пери говорит, что некоторые политики и СМИ создают представление об иммиграции как о "хаосе на границе", фокусируясь на случаях незаконного пересечения границы, нежели на широком влиянии иммиграции на экономику и общество США.

"Люди чаще слышат о потоке людей на южной границе, поэтому они считают, что масштабы иммиграции в США чересчур велики и такая иммиграция вредит стране", — говорит Пери.

При этом почти не обсуждается вопрос важности иммиграции для экономики и демографии.

"В последние 20 лет масштабы иммиграции были особенно велики, что может ограничивать возможности общества для интеграции новых мигрантов. И хотя иммиграция положительно сказывается на экономической, социальной и культурной жизни страны, надо понимать, что с некоторыми аспектами иммиграции люди не хотят мириться", — говорит Тарек Хассан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2214488-tramp-hochet-pokonchit-s-vtorzheniem-migrantov-no-kakimi-stanut-bez-nih-soedinennye-shtaty/

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