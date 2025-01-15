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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сделала заявление о своей болезни

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон: Chris Jackson/Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон на официальной Instagram-странице впервые объявила, что находится в состоянии ремиссии после лечения рака, передает NUR.KZ.

Кейт Миддлтон посетила онкологическую больницу Royal Marsden, где сама проходила лечение от рака. Принцесса Уэльская поделилась фотографиями из больницы и написала слова благодарности врачам.

"Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо Royal Marsden за то, что так хорошо заботились обо мне в прошлом году. Сердечно благодарю всех тех, кто тихо шел рядом со мной и Уильямом, пока мы пытались справиться со всем", - написала Кейт.

Сейчас Миддлтон взяла на себя обязанности сопредседателя благотворительного фонда при больнице. Она отметила, что будет поддерживать новаторские исследования клиники, улучшать медицинские услуги и повышать качество жизни онкобольных.

"Это облегчение - быть сейчас в ремиссии, я по-прежнему сосредоточена на выздоровлении. Нужно время, чтобы привыкнуть к новой жизни, но я с нетерпением жду этого года - впереди еще много хорошего. Спасибо всем за вашу постоянную поддержку", - заключила принцесса Уэльская.

Напомним, в марте прошлого года Кенсингтонский дворец сообщил о болезни Кейт Миддлтон. Стало известно, что принцесса Уэльская лечится от рака и проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.

В июле она впервые появилась на публике, приняв участие в торжественной церемонии выноса знамени в честь официального дня рождения короля Великобритании Карла III. Через месяц ее заметили на Уимблдоне.

В сентябре Миддлтон выступила с заявлением, в котором сообщила, что прошла курс химиотерапии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2211668-princessa-uelskaya-keyt-middlton-sdelala-zayavlenie-o-svoey-bolezni/

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