Пожары в Калифорнии добрались до Малибу. Знаменитости покидают свои дома (видео)

Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за сильного лесного пожара в американском штате Калифорния. По последним данным, уведомление об эвакуации получили более 20 тыс. человек.

Как сообщает NBC News, лесной пожар был вызван ветром и вспыхнул в понедельник в Малибу, штат Калифорния. Около 20 тыс. человек получили уведомление об эвакуации. ЧС получила название "пожар Франклина".

Также сообщается о поврежденных домах, но их количество на данный момент неизвестно.

По данным CNN, пляжи Малибу опустели, поскольку лесной пожар прорывается через полосы знаменитого побережья Южной Калифорнии, уничтожая дома и транспортные средства. Многие жители покидают свои дома.

Сообщается, что площадь пожара быстро увеличилась до 2700 акров (более 1000 гектаров). О погибших или пострадавших не сообщалось.

Кроме того, в пожарной службе Лос-Анджелеса объявили предупреждение о запрете на парковку.

"История доказала, что сочетание сильного ветра, низкой влажности и высоких температур создает взрывной потенциал роста пожара.

Важно, чтобы пожарные машины имели место для быстрого реагирования, одновременно позволяя жителям эвакуироваться, если это необходимо. Во время периодов ограничения парковки транспортные средства, незаконно припаркованные в установленных местах в зонах с очень высокой пожарной опасностью, будут эвакуированы", - предупредили в службе.

Между тем об эвакуации из своих домов объявили и некоторые знаменитости. Например, актеры Дик ван Дайк и Мира Сорвино.

Напомним, в июне этого года в Калифорнии также эвакуировали тысячи человек из-за крупного лесного пожара Post Fire. Пожар быстро сжег более 5 тыс. гектаров.

Также летом этого года крупные лесные пожары произошли в Турции. Так, в июне сообщалось, что более 10 человек погибли и почти 80 пострадали.

В июле пожары вспыхнули в турецкой провинции Измир, тогда к тушению привлекли самолеты и вертолеты.