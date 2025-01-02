Неизвестный открыл огонь по людям возле ночного клуба в Нью-Йорке: есть пострадавшие (видео)

Неизвестный открыл огонь возле ночного клуба Amazura в Куинсе на востоке Нью-Йорка, пострадали как минимум 10 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

По данным источников издания в полиции Нью-Йорка, в результате массовой стрельбы возле ночного клуба в Квинсе в среду вечером пострадали не менее 10 человек.

Сообщается, что стрельба началась около 23:20 возле ночного клуба Amazura на Ямайке.

По словам источников NYT, пострадавшие были доставлены в местные больницы, включая Детский медицинский центр Коэна.

Ранее сообщалось, что в американском Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь, есть погибшие и десятки пострадавших. Инцидент прокомментировали городские власти.

По данным Русской службы BBC, автомобиль на огромной скорости врезался в толпу празднующих Новый год на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять. Полиция открыла ответный огонь. В ходе перестрелки ранения получили два сотрудника полиции. В полиции считают, что водитель намеренно давил людей, пытаясь нанести максимальный ущерб.

На месте инцидента были обнаружены самодельные взрывные устройства, рассказали в ФБР. При этом в бюро добавили, что не считают случившееся терактом.

Позже стало известно, что электромобиль Tesla Cybertruck, загруженный канистрами с топливом и фейерверками, взорвался в Лас-Вегасе у входа в отель, принадлежащий Дональду Трампу. Сам водитель погиб.

Позже власти США заявили, что изучают, есть ли связь между терактом в Новом Орлеане, где мужчина наехал на толпу, и взрывом электропикапа Cybertruck в Лас-Вегасе.