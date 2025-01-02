Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Неизвестный открыл огонь по людям возле ночного клуба в Нью-Йорке: есть пострадавшие (видео)

Опубликовано:

Место преступления
Место преступления. Иллюстративное фото: Jack Berman/Getty Images

Неизвестный открыл огонь возле ночного клуба Amazura в Куинсе на востоке Нью-Йорка, пострадали как минимум 10 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

По данным источников издания в полиции Нью-Йорка, в результате массовой стрельбы возле ночного клуба в Квинсе в среду вечером пострадали не менее 10 человек.

Сообщается, что стрельба началась около 23:20 возле ночного клуба Amazura на Ямайке.

По словам источников NYT, пострадавшие были доставлены в местные больницы, включая Детский медицинский центр Коэна.

Ранее сообщалось, что в американском Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь, есть погибшие и десятки пострадавших. Инцидент прокомментировали городские власти.

По данным Русской службы BBC, автомобиль на огромной скорости врезался в толпу празднующих Новый год на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять. Полиция открыла ответный огонь. В ходе перестрелки ранения получили два сотрудника полиции. В полиции считают, что водитель намеренно давил людей, пытаясь нанести максимальный ущерб.

На месте инцидента были обнаружены самодельные взрывные устройства, рассказали в ФБР. При этом в бюро добавили, что не считают случившееся терактом.

Позже стало известно, что электромобиль Tesla Cybertruck, загруженный канистрами с топливом и фейерверками, взорвался в Лас-Вегасе у входа в отель, принадлежащий Дональду Трампу. Сам водитель погиб.

Позже власти США заявили, что изучают, есть ли связь между терактом в Новом Орлеане, где мужчина наехал на толпу, и взрывом электропикапа Cybertruck в Лас-Вегасе.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2207532-neizvestnyy-otkryl-ogon-po-lyudyam-vozle-nochnogo-kluba-v-nyu-yorke-est-postradavshie/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie