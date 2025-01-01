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Новости русской службы Би-би-си

Трагедия в Новом Орлеане в новогоднюю ночь. Автомобиль протаранил толпу, 10 человек погибли

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Место преступления
Место преступления. Фото: Matthew Hinton/AFP via Getty Images

В Новом Орлеане неизвестный на автомобиле въехал в толпу людей в центре города в новогоднюю ночь. Погибли по меньшей мере 10 человек. 35 человек пострадали.

Автомобиль на огромной скорости врезался в толпу празднующих Новый год на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять. Полиция открыла ответный огонь. В ходе перестрелки ранения получили два сотрудника полиции.

В полиции считают, что водитель намеренно давил людей, пытаясь нанести максимальный ущерб.

Шеф полиции Энн Киркпатрик заявила, что нападавший ехал на пикапе по Бурбон-стрит «очень быстро... пытаясь проехать как можно дальше». Он разбил ограждения, а затем выстрелил и ранил двух полицейских.

По ее словам, этот человек был «одержим идеей устроить кровопролитие и причинить ущерб».

На месте инцидента были обнаружены самодельные взрывные устройства, рассказали в ФБР. При этом в бюро добавили, что не считают случившееся терактом.

Информации о том, что случилось с водителем, где он находится и был ли задержан, пока нет. CNN и NBC News со ссылкой на неназванные источники сообщают, что подозреваемый мертв. Позднее это подтвердили и местные власти.

Трагедия произошла примерно в 3 утра по местному времени, в это время люди праздновали Новый год.

Пострадали по меньшей мере 35 человек, они доставлены в больницы.

«Ужасный акт насилия произошел на Бурбон-стрит сегодня утром. Я призываю всех, кто находится рядом с местом происшествия, избегать этот район», — написал в сети X губернатор Луизианы Джефф Лэндри.

Бурбон-стрит — центральная и самая известная улица Французского квартала, популярного туристического района в Новом Орлеане. На ней расположено множество ресторанов, баров, ночных клубов.

Рассказ очевидца

Мужчина, который был на Бурбон-стрит в Новом Орлеане в среду утром, рассказал Би-би-си, что увидел после того, как автомобиль врезался в толпу.

«Мы были в баре, мы не слышали ни стрельбу, ни столкновения, потому что музыка была очень громкой», — говорит Уит Дэвис из Луизианы. Затем люди побежали и начали прятаться под столами, «как будто во время учений».

Полиция некоторое время не разрешала ему и другим людям выйти из бара, и когда их выпустили, они пошли «мимо мертвых и раненых тел по всей улице».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2207483-tragediya-v-novom-orleane-v-novogodnyuyu-noch-avtomobil-protaranil-tolpu-10-chelovek-pogibli/

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