Водитель въехал в толпу и открыл огонь в США: власти сообщили о погибших
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В американском Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь, есть погибшие и десятки пострадавших. Инцидент прокомментировали городские власти.
Свидетели рассказали корреспонденту CBS News, что грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять из оружия, а полиция открыла ответный огонь.
Городские власти сообщили, что 30 человек были доставлены в местные больницы с ранениями, гибель 10 человек подтверждена.
Издание отмечается, что в тот момент популярный туристический район был оживлен в связи с празднованием Нового года.
Отметим, что такси въехало в группу пешеходов на оживленной площади в Нью-Йорке, в результате чего пострадали не менее шести человек.
До этого в Германии автомобиль протаранил рождественскую ярмарку - инцидент произошел в городе Магдебург. В результате наезда погибли и пострадали люди. Читайте больше:
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2207465-voditel-vehal-v-tolpu-i-otkryl-ogon-v-ssha-ne-menee-10-chelovek-pogibli/