США расследуют связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом Cybertruck

Власти США изучают, есть ли связь между терактом в Новом Орлеане, где мужчина наехал на толпу, и взрывом электропикапа Cybertruck в Лас-Вегасе, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает издание, ФБР расследует оба происшествия. Об этом в своем видеообращении сообщил президент США Джо Байден и предостерег от "поспешных выводов". При наезде на толпу в Новом Орлеане погибли 15 человек, а жертвой взрыва Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе стал водитель.

О том, что эти происшествия могут быть связаны, заявил ранее глава Tesla Илон Маск. По его словам, как пишет издание, обе машины были арендованы при помощи сервиса Turo. Предприниматель добавил, что взрыв Cybertruck был вызван "очень большим количеством фейерверков и/или бомбой", которые перевозили в машине.

"ФБР ведет расследование, чтобы определить, что произошло, почему это произошло и существует ли какая-либо постоянная угроза общественной безопасности", - сказал Байден и предостерег от "поспешных выводов".

Ранее сообщалось, что в американском Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь, есть погибшие и десятки пострадавших. Инцидент прокомментировали городские власти.

По данным Русской службы BBC, автомобиль на огромной скорости врезался в толпу празднующих Новый год на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять. Полиция открыла ответный огонь. В ходе перестрелки ранения получили два сотрудника полиции. В полиции считают, что водитель намеренно давил людей, пытаясь нанести максимальный ущерб.

На месте инцидента были обнаружены самодельные взрывные устройства, рассказали в ФБР. При этом в бюро добавили, что не считают случившееся терактом.

Позже стало известно, что электромобиль Tesla Cybertruck, загруженный канистрами с топливом и фейерверками, взорвался в Лас-Вегасе у входа в отель, принадлежащий Дональду Трампу. Сам водитель погиб.