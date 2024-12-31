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Эзотерика

Польша готовится сменить Венгрию во главе Совета ЕС

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Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза. Иллюстративное фото: pixabay.com

С этим декабрем заканчивается шестимесячный срок председательства Венгрии в Совете ЕС. С 1 января 2025 года Совет ЕС возглавит Польша, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте Euronews.com, председательство Венгрии в Совете ЕС началось 1 июля 2024 года под лозунгом "Сделаем Европу снова великой", позаимствованным у Дональда Трампа. Вскоре Виктор Орбан начал свою так называемую "миссию мира", вызвавшую резкую критику в Брюсселе.

В течение лета Евросоюз блокировал инициативы венгерского председательства, но в ноябре ведущие политики посетили Будапешт для участия сначала в саммите Европейского политического сообщества, а затем и в саммите ЕС. Однако после визита Орбана в Москву некоторые страны ЕС начали дистанцироваться от Венгрии, бойкотируя встречи, организуемые Будапештом.

Орбан также многократно критиковал блок и отдельные государства-члены.

Теперь, как и в 2011 году, Венгрия передаст председательство в ЕС Польше.

"Дональд Туск - ярый критик Виктора Орбана, вернулся на пост премьер-министра Польши из Европейского совета, и в Брюсселе надеются, что единство блока будет восстановлено в следующие полгода", - пишут авторы статьи.

Politico отмечает, что Туск придет на пост в сложное время, совпав с трехлетней годовщиной полномасштабного вторжения России на Украину, инаугурацией Трампа и президентскими выборами в стране.

Среди работы, которая ждет Польшу во главе Совета ЕС - подготовка к новым пошлинам на китайские товары, которые собирается ввести Трамп, трансатлантическая торговая напряженность из-за политической нестабильности в Германии и Франции, оптимизация таможенных вопросов ЕС, антироссийские санкции и торговые переговоры с Украиной, переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС и многие другие моменты.

Как сообщается на официальном сайте МИД Польши, во время председательства страны в ЕС работа будет сосредоточена на трех направлениях: максимизация поддержки Украины, сохранение текущей политики в отношении России и Беларуси и укрепление безопасности и устойчивости ЕС и его партнеров.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также заявил, что Польша стремится использовать председательство для укрепления своей позиции как одного из самых важных и активных государств-членов ЕС.

Он добавил, что в период предстоящего председательства Польша обеспечит надлежащую скорость и качество расширения Евросоюза на Восток и Юг.

"Наша цель - добиться прогресса в отношении Украины, Молдовы, а также Западных Балкан. Прогресс в процессе вступления должен быть соизмерим с вовлечением стран-кандидатов в ЕС.

Кроме того, польское председательство поддержит проевропейские устремления грузинского общества. Мы рассчитываем на перелом антиевропейского тренда, который был навязан Грузии партией "Грузинская мечта", пришедшей к власти после парламентских выборов сомнительных стандартов.

Мы также хотели бы, чтобы Евросоюз и Турция предприняли конкретные шаги к сближению. Турция - наш очень важный стратегический партнер не только в вопросах безопасности, но и экономики", - добавил глава польского МИДа.

Отметим, мы писали о том, что венгерский премьер критикует поддержку Украины со стороны Запада и выступает против ее членства в ЕС и НАТО

Так, в конце января сообщалось, что Венгрия не дает утвердить многолетний бюджет ЕС, в котором заложены 50 млрд евро финансовой помощи Украине. Также отмечалось, что Венгрия заблокировала помощь Украине в декабре.

Однако позже глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что все 27 стран ЕС все же договорились о выделении Украине финансовой помощи в размере 50 млрд евро.

При этом в начале июля Орбан, выступавший против военной поддержки Украины, прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с Зеленским. Позже стало известно, как прошли переговоры между лидерами.

А в середине июля Брюссель напомнил Орбану, что он не имеет права говорить об Украине от имени ЕС. "Страна, председательствующая в Европейском совете в порядке ротации, не имеет полномочий представлять Европейский Союз на международной арене и не получала от Европейского совета мандата на переговоры от имени союза", — говорилось в письме председателя Совета Шарля Мишеля Виктору Орбану.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2207295-polsha-gotovitsya-smenit-vengriyu-vo-glave-evrosoyuza/

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