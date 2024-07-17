Брюссель напомнил Орбану, что он не имеет права говорить об Украине от имени ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своей попыткой взять на себя роль инициатора мирных переговоров по Украине, выступая при этом с удобных Москве позиций, добился того, что Еврокомиссия, по данным прессы, попросила еврокомиссаров не ездить в Венгрию на неформальные собрания, а председатель Европейского совета в письме Орбану напомнил, что он не имеет права выступать от имени ЕС.

«Страна, председательствующая в Европейском совете в порядке ротации, не имеет полномочий представлять Европейский Союз на международной арене и не получала от Европейского совета мандата на переговоры от имени союза», — говорится в письме председателя Совета Шарля Мишеля Виктору Орбану. С текстом письма ознакомилось агентство Reuters.

Венгрия с 1 июля на полгода стала председательствующей в Европейском совете страной, и Виктор Орбан на следующий же день отправился с неожиданным визитом в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем поехал в Москву, Пекин и в США, на встречу с кандидатом в президенты Дональдом Трампом.

Руководство ЕС по ходу этих визитов уже заявляло, что Орбан, хоть и является руководителем страны, временно председательствующей в ЕС, все же не имеет полномочий представлять союз в контактах с другими странами.

Орбан при этом выступает с позиций, которые кардинально расходятся с позицией подавляющего большинства стран ЕС. Он давно враждует с Украиной, обвиняя ее в дискриминации коренного венгерского меньшинства в Закарпатье, а с момента, когда Россия развязала большую войну, отказался оказывать Украине военную помощь, пытался саботировать введение санкций против России и принятие решений о помощи Украине на уровне ЕС, а также обвиняет Евросоюз и всех союзников Украины, что они, оказывая эту помощь, лишь затягивают кровопролитие.

Шарль Мишель в своем письме в очередной раз отмел эти обвинения Орбана.

«Ровно наоборот: Россия — агрессор, а Украина — жертва, пользующаяся законным правом на самозащиту», — цитирует Reuters письмо Мишеля.

В последние дни Брюссель и отдельные страны ЕС перешли от слов к практическим, хотя и довольно символическим шагам.

В понедельник международное издание Politico сообщило со ссылкой на трех анонимных чиновников ЕС, что Еврокомиссия попросила еврокомиссаров не ездить на неформальные министерские встречи, которые Венгрия проводит у себя как председательствующая страна.

Вместо членов «правительства Евросоюза» на встречи в Венгрии будут ездить чиновники рангом пониже, и это, как сказал Politico один из собеседников, должно продемонстрировать Орбану, что его попытки злоупотреблять председательством в ЕС неприемлемы для Брюсселя и других стран союза.

Бойкотировать Венгрию, по сведениям Politico, намерены и члены Европейского совета — министры стран союза.

«Например, министры иностранных дел союза намерены в августе проигнорировать организованное премьер-министром Виктором Орбаном мероприятие в Будапеште, собравшись на свой собственный саммит министров иностранных дел», — пишет Politico.

Во вторник 63 депутата Европарламента призвали лишить Венгрию права голоса в ЕС. Они считают, что премьер-министр страны Виктор Орбан злоупотребляет позицией страны, временно председательствующей в Европейском совете, и тем самым причинил ущерб интересам Евросоюза.

Это, впрочем, вполне символический призыв: процедура лишения страны голоса слишком сложна, чтобы быть примененной на практике, тем более по такому поводу.

И письмо Шарля Мишеля, и заявление евродепутатов было реакцией на письмо Орбана, которое тот разослал лидерам стран ЕС.

В письме, написанном по итогам встреч в Киеве, Москве, Пекине и в резиденции Трампа во Флориде, венгерский премьер, в частности, сообщил, что Трамп в случае победы на выборах в начале ноября немедленно потребует от Киева начать мирные переговоры, пригрозив прекращением помощи.

Поэтому, как пишет венгерский премьер, Евросоюз, предвидя изменения в политике США, должен либо принять необходимость немедленных переговоров между Россией и Украиной, либо взять на себя большую долю в финансировании обороны Украины.