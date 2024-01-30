Венгрия блокирует помощь Украине. Какие козыри есть у ЕС против Орбана, главного европейского друга Путина?

Евросоюз готовится к финальной схватке с Венгрией, которая блокирует финансовую и военную помощь Украине. Момент истины настанет 1 февраля, когда лидеры всех 27 стран ЕС на экстренном саммите попытаются переманить на свою сторону венгерского премьера Виктора Орбана — главного союзника Владимира Путина в Европе.

Венгрия не дает утвердить многолетний бюджет ЕС, в котором заложены 50 млрд евро финансовой помощи Украине. Без этих денег шансы Киева успешно противостоять агрессии Кремля резко снизятся, особенно с учетом того, что главный источник военной помощи — американский — пока иссяк из-за внутриполитических дрязг в США.

Если убедить Орбана не получится, Венгрию ждут санкции Евросоюза, пишет западная пресса. Некоторые из предложенных наказаний беспрецедентны для крупнейшего политического и экономического блока с населением более 450 млн человек.

Ведущая деловая газета FT написала, что в Брюсселе появился некий план авторства одного из чиновников Совета Европейского союза, в котором предлагается полностью перекрыть доступ Венгрии к десяткам миллиардов евро общеевропейских программ. В этом случае Венгрию ждет экономический шок, говорится в документе.

План уже поддержали несколько стран-членов ЕС, пишет FT и называет такие санкции «значительной эскалацией в борьбе ЕС с самым пророссийским членом Евросоюза».

В то же время официальный представитель ЕС сказал газете, что утекший «план» — это техническая записка справочного характера, которая не отражает ход переговоров.

Как надавить на Орбана

Венгрия заблокировала помощь Украине в декабре, но не стала тогда препятствовать началу переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Орбан был против, однако вышел из зала при голосовании, что позволило утвердить во многом символическое решение.

Перед этим Еврокомиссия разблокировала 10 млрд из 30 млрд евро замороженных фондов для Венгрии, чем вызвала бурю возмущения в Европарламенте.

Глава Еврокомиссии (фактически, правительства ЕС) Урсула фон дер Ляйен объяснила тогда, что 10 млрд были разблокированы, потому что Венгрия утвердила юридическую реформу, которая позволила снять часть обвинений в покушении на верховенство права. Остальные 20 млрд евро пока ждут прогресса в деле защиты прав меньшинств, мигрантов и академических свобод.

Агентство Bloomberg сообщало, что ЕС полон решимости утвердить помощь Украине на саммите 1 февраля вопреки возражениям Орбана. Для этого помимо полного отключения Венгрии от денежных кранов ЕС обсуждаются еще несколько вариантов.

Один — провести 50 млрд не через бюджет, а через специальный внебюджетный фонд Евросоюза, деньги в который перечислят все, кроме Венгрии. Однако для этого потребуются решения парламентов 26 стран о выделении средств, что затянет предоставление помощи на месяцы, если не годы.

Второй вариант — лишить Венгрию права голоса в ЕС. Это главный козырь, но и он требует ратификации, причем на этот раз — единогласной, во всех остальных 26 странах. Против уже выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо — еще один противник помощи Украине и санкций против России.

Терпение на исходе

Терпение ЕС подходит к концу, утверждают дипломаты стран блока, с которыми поговорила FT.

«Настрой все более решительный. Что мы за союз, если допускаем подобное поведение», — сказал один из них.

«Ставки высоки. Это уже шантаж», — добавил другой.

Венгрия отметает претензии и возвращает обвинения.

«Венгрия не поддастся на шантаж! Документ, составленный брюссельскими бюрократами, лишь подтверждает то, о чем венгерские власти говорят уже давно: доступ к фондам ЕС используется Брюсселем для политического шантажа», — в сети X венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

Однако закулисная риторика Орбана и его министров постепенно смягчается.

В субботу из Будапешта пришло новое предложение — Венгрия согласна утвердить бюджет сейчас, но требует ежегодного пересмотра с правом вето. Многие страны считают его неприемлемым, однако переговоры пока не завершились.

Чиновники, опрошенные изданием Euroactiv, ожидают, что, как и в декабре, бодание с Орбаном продолжится до последнего момента, и если решение и найдется, то под самый занавес саммита ЕС 1 февраля.