Сеул заявил о первом военном КНДР, попавшем в украинский плен и умершем от ран

Украинские силы захватили раненого северокорейского солдата, отправленного на поддержку войны России против Украины, заявила южнокорейская разведка в пятницу утром. Позже стало известно, что пленный умер.

«Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной службой союзной страны было подтверждено, что один раненый северокорейский солдат был взят в плен», — говорилось в заявлении Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS), которое цитирует AFP.

Позже южнокорейская разведка заявила, что северокорейский солдат, захваченный живым в плен, умер от ранений, сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство Yonhap.

Считается, что это первый северокорейский военнопленный с декабря, когда Пхеньян направил войска для поддержки России в войне против Украины.

Подтверждение Сеула прозвучало после того, как в телеграме появилось фото, на котором якобы изображен раненый солдат. Фотография появилась в соцсетях, украинские власти эту информацию официально не комментировали.

Источник AFP в южнокорейской разведке заявил, что военнослужащего действительно захватила украинская армия, но где именно это произошло — неизвестно.

По данным Киева и Сеула, Северная Корея отправила более 10 тысяч военных на помощь России, Москва и Пхеньян не подтвердили и не опровергли их присутствие.

«Для украинцев выгоднее захватить этих северокорейских солдат и попытаться обменять их у россиян на украинских военнопленных», — сказал Би-би-си Ян Ук, аналитик сеульского Института политических исследований Асан.

Недавние кадры российско-украинской войны подтвердили предположения о том, что «северокорейские войска будут развернуты в большом количестве», полагает эксперт. Однако, по его словам, «будет сложно доказать их северокорейское гражданство».

Украинские силы заявляют, что северокорейским солдатам выдали поддельные российские удостоверения личности, в то время как президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на прошлой неделе кадры, на которых, как он утверждает, российские солдаты сжигают лица убитых военных КНДР, чтобы скрыть их личности.

Украинские и южнокорейские разведслужбы заявили, что многие из военных, отправленных в Россию, являются одними из лучших в Пхеньяне, набранными из 11-го корпуса, также известного как корпус «Шторм».

Более 3 тысяч северокорейских солдат погибли или были ранены во время боев в Курской области России, заявил Зеленский в понедельник.

Украина начала вторжение в Курскую область 6 августа. В декабре российский президент Владимир Путин во время ежегодной «прямой линии» не стал называть срок, в который России сможет освободить захваченную территорию, объяснив это соображениями военной тактики.

Россия начала полномасштабное вторжение на Украину в феврале 2022 года.

Развитие событий, происходящее на фоне обострения напряженности между Северной Кореей и Южной Кореей, вызвало беспокойство на Западе. Китай, давний союзник обеих сторон, также с опаской следит за дружбой Москвы и Пхеньяна.