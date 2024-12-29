Были ли казахстанцы на борту разбившегося в Южной Корее самолета
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Казахстанцев на борту разбившегося в Южной Корее самолета авиакомпании Jeju Air, по предварительным данным, не было. Об этом сообщили в МИД РК, передает NUR.KZ.
"По предварительным данным местных властей, среди пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Южной Корее, граждан Казахстана не было", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Напомним, сегодня утром Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее. На борту находился 181 человек, включая 6 членов экипажа.
Предположительно, большинство пассажиров - граждане Южной Кореи, за исключением двух подданных Таиланда. Воздушное судно возвращалось из Бангкока.
По предварительным данным властей, столкновение с птицей, вероятно, стало причиной неисправности шасси. Самолет при посадке отклонился от взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением и загорелся.
Позже стало известно, что все находившиеся на борту люди, за исключением двух спасенных, предположительно, погибли в авиакатастрофе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2206401-byli-li-kazahstancy-na-bortu-razbivshegosya-v-yuzhnoy-koree-samoleta/