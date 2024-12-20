В Германии готовятся к роспуску Бундестага. Анонсирована дата, когда примут решение
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Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен принять решение о роспуске Бундестага 27 декабря после того, как правительству Олафа Шольца было отказано в доверии.
Несколько дней назад парламент Германии (Бундестаг) на внеочередном заседании отказал в доверии правительству Олафа Шольца.
По данным Lenta.ru, федеральный президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о проведенных переговорах с членами Бундестага.
"Последние несколько дней я провел переговоры с председателями парламентских групп и членами бундестага, чтобы убедиться, что больше нет никакой возможности собрать новое правительство из текущего созыва. Поэтому я намерен принять решение о роспуске бундестага 27 декабря в соответствии с законом", - отметил политик.
ТАСС ссылается на представителя канцелярии президента ФРГ Керстин Гаммелин, которая подтвердила, что решение будет принято 27 декабря.
Напомним, 394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, 207 поддержали кабмин Шольца и 116 воздержались. Для вынесения вотума недоверия требовалось как минимум 367 голосов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2202903-v-germanii-gotovyatsya-k-rospusku-bundestaga-anonsirovana-data-kogda-primut-reshenie/