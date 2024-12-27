Врачи рассказали о состоянии вернувшихся из Актау в Азербайджан пострадавших

Заместитель директора медицинского учреждения Yeni Klinika в Баку Эльдар Ахмедов рассказал о состоянии пострадавших в авиакатастрофе, которые вернулись в Азербайджан, пишет местное издание Report.

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По его словам, 13 пострадавших находятся в палатах, один помещен в реанимацию.

"Состояние примерно 3-4 человек оценивается как средней тяжести, состояние остальных - удовлетворительное", - пояснил замдиректора.

Он также добавил, что большинство пациентов могут быть выписаны домой после 24-48 часов наблюдения.

Также Ахмедов рассказал о пациенте, который оказался в реанимации после возвращения в Азербайджан.

"У нас есть пациент с закрытыми травмами разных частей тела, сотрясением головного мозга и ранениями в области грудной клетки", - уточнил врач.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Накануне Минздрав РК сообщил свежую информацию о состоянии пострадавших - вчера 11 пациентов находились в отделении реанимации, 13 - в отделении травматологии, 2 - в отделении нейрохирургии, 1 - в отделении хирургии.

Пострадавшие в авиакатастрофе граждане Азербайджана, вернувшиеся на родину, рассказали о том, как о них заботились в Казахстане.