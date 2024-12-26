Глава ВОЗ сообщил об обстреле аэропорта, в котором он находился

В Йемене был обстрелян международный аэропорт города Саны. Позже выяснилось, что в этот момент там находился глава Всемирной организации здравоохранения.

Сегодня в соцсетях были опубликованы кадры, сделанные очевидцами в международном аэропорту Сана в Йемене. Как сообщали очевидцы, аэропорт был подвергнут атаке Израиля. На кадрах видно бегущих в панике людей, а также дым по периметру аэропорта.

Спустя некоторое время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале подтвердила информацию о том, что истребители ВВС страны нанесли удары по военным целям в Йемене.

"Цели, по которым нанесли удары Армия обороны Израиля, включают военную инфраструктуру, используемую террористическим режимом хуситов для своей военной деятельности как в международном аэропорту Саны, так и на электростанциях Хезьяз и Рас-Канатиб. Кроме того, Армия обороны Израиля нанесла удары по военной инфраструктуре в портах Ходейда, Салиф и Рас-Канатиб на западном побережье", - сказано в сообщении.

После этого также выяснилось, что во время авиауадаров в международном аэропорту Саны находился глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Информацию об этом он сам подтвердил в своем аккаунте в X.

"Когда мы собирались сесть на наш рейс из Саны, около двух часов назад, аэропорт подвергся воздушной бомбардировке. Один из членов экипажа нашего самолета был ранен. Сообщается, что по меньшей мере два человека погибли в аэропорту. Башня управления воздушным движением, зал вылета, всего в нескольких метрах от того места, где мы находились, и взлетно-посадочная полоса были повреждены.

Нам нужно будет дождаться, пока повреждения аэропорта будут устранены, прежде чем мы сможем улететь", - написал Гебрейесус

Несколько дней назад сообщалось, что авиация США и Израиля нанесла три авиаудара по военным позициям правящего на севере Йемена шиитского движения в столице Йемена.

19 декабря, как сообщала Русская служба BBC, израильские военные самолеты нанесли удары по нескольким объектам в Йемене, находящимся под контролем проиранского движения хуситов.

Тогда отмечалось, что Израиль нанес удар по Йемену после нового пуска ракеты, сбитой недалеко от Тель-Авива. За два часа до ударов израильская система ПВО перехватила над центральной частью страны ракету, выпущенную с территории Йемена. В Рамат-Гане на окраине Тель-Авива были повреждены школа и несколько автомобилей.

По данным Русской службы Би-би-си, хуситы начали атаковать Израиль и международные суда вскоре после начала войны в Газе в октябре 2023 года, заявив, что действуют в знак солидарности с ХАМАС и палестинцами. Также хуситы атакуют суда, следующие мимо берегов Йемена через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. Они утверждают, что атакуют только суда, так или иначе связанные с Израилем, США или Великобританией.

Также удар по Йемену в феврале этого года наносили США и Великобритания.