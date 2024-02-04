США и Британия нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене

По данным Центрального командования США (Centcom), которое координирует американские военные операции на Ближнем Востоке, США и Британия нанесли новый удар по позициям связанных с Ираном хуситов в Йемене.

В ответ хуситы начали выпускать в сторону Израиля дроны и ракеты, большинство которых были перехвачены.

В 19:20 в Йемене (18:20 по Москве) американские и британские войска нанесли удары в целях самообороны по шести ракетным установкам хуситов, подготовленным к запуску противокорабельных крылатых ракет по кораблям в Красном море.

Удары были нанесены по 36 целям в 13 разных местах в Йемене.

В заявлении, опубликованном Центральным командованием США отмечается, что ракеты представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе.

В заявлении Центкома сказано также, что совместная операция в субботу была начата по указанию правительств США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии.

«Эти высокоточные удары призваны подорвать и ослабить потенциал, который хуситы используют, чтобы угрожать мировой торговле и жизням мирных моряков, и являются ответом на серию незаконных, опасных и дестабилизирующих действий хуситов», — говорится далее в заявлении.

США и Великобритания начали серию ударов по объектам хуситов в прошлом месяце из-за продолжающихся нападений на корабли в Красном море.

С тех пор удары США осуществляются регулярно. В четверг силы США сбили беспилотник хуситов в Аденском заливе, а также беспилотный катер и две противокорабельные баллистические ракеты.