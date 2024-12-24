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Трамп решил переименовать самую высокую гору в Северной Америке

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Гора Денали (Мак-Кинли) в Северной Америке
Гора Денали (Мак-Кинли) в Северной Америке. Фото: Jean-Erick Pasquier/Getty Images

Избранный президентом США Дональд Трамп заявил о намерении переименовать самую высокую гору Северной Америки, которая на данный момент называется Денали, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, в конце XIX века гору назвали в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли.

Однако в августе 2015 года занимавший тогда пост американского лидера Барак Обама решил переименовать гору в Денали, встав на сторону жителей Аляски и положив конец десятилетним спорам о названии. Высота горы составляет 6168 метров.

Дональд Трамп пообещал, что название, которое горе дали коренные жители Аляски, будет вновь заменено на Мак-Кинли, пишет издание.

"Они забрали его имя у горы Мак-Кинли, - сказал Трамп в своей речи, отметив, что тот был "великим президентом" и заслуживает этого.

Отметим, что на днях Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США, если текущие условия его использования не будут пересмотрены.

После избрания он также заявил, что Мексика и Канада могли бы войти в состав Соединенных Штатов вместо того, чтобы получать субсидии. Отметим, что Трамп уже грозился ввести 25%-ные пошлины на все товары из Мексики и Канады из-за потоков нелегальных мигрантов и контрабанды наркотиков.

Кроме этого, от его команды звучало предложение о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день инаугурации президента, 20 января.

А сам Трамп недавно завил, что при нем в США будет только два пола.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2203992-tramp-reshil-pereimenovat-samuyu-vysokuyu-goru-v-severnoy-amerike/

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