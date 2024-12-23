Трамп заявил, что при нем в США будет только два пола

Избранный президент США Дональд Трамп в своей речи на конференции консерваторов заявил, что при нем в США будет только два пола - мужской и женский, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте The New York Times, избранный президент США Дональд Трамп выступил в воскресенье на конференции консерваторов в Финиксе с пространной речью, которую он назвал "небольшим предварительным обзором революции здравого смысла", которую осуществит его администрация.

Трамп пообещал закрыть границы страны от нелегальной миграции, снизить налоги и "положить конец трансгендерному безумию".

Избранный президент неоднократно обрушивался с критикой на трансгендерных людей, вызвав восторг у публики, пишут авторы статьи.

Трамп заявил, что одним росчерком пера "мы положим конец трансгендерному безумию и калечащим операциям на детях", что, очевидно, намекает на хирургию по изменению пола.

"Мы не будем допускать мужчин в женский спорт", - сказал он. И добавил, что "политикой Соединенных Штатов будет то, что существует только два пола - мужчины и женщины".

Напомним, в конце ноября сообщалось, что Дональд Трамп планирует принять в будущем указ, согласно которому всех трансгендерных людей исключат из Вооруженных сил США. Мера, как ожидалось, коснется более 15 тыс. человек. Уволят их по "медицинским показаниям", согласно которым их можно будет признать "непригодными к службе". Это также приведет к полному запрету принимать на военную службу трансгендеров.

Добавим, на сайте ООН говорится, что трансгендеры - это люди, чья гендерная идентичность (самоощущение) не совпадает с полом, который указывается при его появлении на свет в его свидетельстве о рождении. Часто такие люди меняют свою внешность, в том числе стиль одежды, чтобы соответствовать своему самоощущению. Некоторые трансгендеры проходят хирургические операции и/или гормональную терапию для приведения своего тела в соответствие с гендерной принадлежностью.