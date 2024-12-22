Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США

Избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social пригрозил потребовать возврата Панамского канала под контроль страны, передает NUR.KZ.

Избранный президент страны Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что Соединенные Штаты могут потребовать возвращения под свой контроль Панамского канала, если текущие условия его использования не будут пересмотрены.

"Плата (за проход канала - прим. ред.), взимаемая Панамой, просто смехотворна, особенно, если учесть необычайную щедрость, которую в отношении Панамы проявили США. Это полное "обдирание" нашей страны должно немедленно прекратиться", - отметил Трамп в посте.

Американский президент подчеркнул, что Панамский канал считается жизненно важным национальным достоянием для его страны из-за его критической роли для экономики и нацбезопасности.

"Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов", - заявил Дональд Трамп.

Ранее Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что Мексика и Канада могли бы войти в состав Соединенных Штатов вместо того, чтобы получать субсидии. Отметим, что Трамп уже грозился ввести 25%-ные пошлины на все товары из Мексики и Канады из-за потоков нелегальных мигрантов и контрабанды наркотиков.

Добавим, что инаугурация президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне.