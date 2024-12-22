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Команда Дональда Трампа настаивает на выходе США из ВОЗ

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Spencer Platt / Getty Images

Команда Дональда Трампа настаивает на выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день инаугурации президента, 20 января, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

Как сообщает издание, в команде избранного американского президента Дональда Трампа рассматривают возможность как можно быстрее обеспечить выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Члены команды Трампа заявляли экспертам о намерении 20 января в день инаугурации Трампа объявить о стремлении покинуть эту структуру глобального здравоохранения", - отмечается в сообщении.

Комментируя это сообщение, бывший координатор по борьбе с распространением коронавируса Белого дома при администрации Джо Байдена Ашиш Джа подчеркнул, что многие сторонники Трампа расценивают выход Штатов из организации в первый же день его полномочий как символический ход.

При этом некоторые члены команды следующего американского президента выступают только за реформирование ВОЗ при участии Вашингтона. Однако сторонников полного разрыва связей с организацией оказалось больше.

Отмечается, что в случае выхода США из организации она может лишиться значительной части своего финансирования, что может поставить под угрозу способность ВОЗ бороться с медицинскими кризисами, подобными пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), как отмечается на официальном сайте, стремится обеспечить благополучие всех людей и, руководствуясь достижениями науки, направляет и вдохновляет глобальные усилия, призванные дать каждому человеку, где бы он ни находился, равные возможности для безопасной и здоровой жизни.

Она была основана в 1948 году в качестве специализированного учреждения Организации Объединенных Наций, которая призвана налаживать связи между странами, партнерами и людьми для укрепления здоровья, поддержания безопасности в мире и охвата медуслугами уязвимых групп населения, с тем, чтобы каждый человек, где бы он ни находился, мог достичь наивысшего возможного уровня здоровья. 

Стоит отметить, что ВОЗ получает финансирование из двух основных источников: обязательных взносов, выплачиваемых государствами-членами (членские взносы стран), и добровольных взносов, выплачиваемых государствами-членами и другими партнерами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2203338-komanda-donalda-trampa-nastaivaet-na-vyhode-ssha-iz-voz/

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