Зеленский рассказал, без чего для Украины невозможно прекращение огня
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Украина против замораживания конфликта с Российской Федерацией. Киеву, по словам главы Украины Зеленского, необходимы гарантии, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК-Украина.
Такое заявление украинский президент Владимир Зеленский сделал на пресс-конференции.
"Что касается прекращения огня. Мы должны понять, что мы не можем жить с замороженным конфликтом. Когда речь идет о прекращении огня, то люди знают, что будет после, чем все закончится", - подчеркнул Зеленский
Он пояснил, что для того, чтобы сегодня делать прекращение огня надо знать, что будет завтра.
"В противном случае - вы делаете замороженный конфликт и все. Поэтому Украине нужны гарантии безопасности. Сильная позиция и гарантии безопасности. Безусловно мы хотим устойчивого мира и безусловно Россия этого не хочет и постоянно это демонстрирует", - подытожил президент.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2202584-zelenskiy-rasskazal-bez-chego-dlya-ukrainy-nevozmozhno-prekrashchenie-ognya/