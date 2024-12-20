Зеленский рассказал, без чего для Украины невозможно прекращение огня

Украина против замораживания конфликта с Российской Федерацией. Киеву, по словам главы Украины Зеленского, необходимы гарантии, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК-Украина.

Такое заявление украинский президент Владимир Зеленский сделал на пресс-конференции.

"Что касается прекращения огня. Мы должны понять, что мы не можем жить с замороженным конфликтом. Когда речь идет о прекращении огня, то люди знают, что будет после, чем все закончится", - подчеркнул Зеленский

Он пояснил, что для того, чтобы сегодня делать прекращение огня надо знать, что будет завтра.

"В противном случае - вы делаете замороженный конфликт и все. Поэтому Украине нужны гарантии безопасности. Сильная позиция и гарантии безопасности. Безусловно мы хотим устойчивого мира и безусловно Россия этого не хочет и постоянно это демонстрирует", - подытожил президент.