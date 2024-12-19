Стрельба произошла у парламента Абхазии: ранены депутаты, один погиб

Стрельба произошла сегодня у парламента в Абхазии - сообщается о том, что двое депутатов получили ранения в результате произошедшего. Инцидент прокомментировали местные власти.

Заместитель генпрокурора непризнанной республики Руслан Тыркба подтвердил информацию о произошедшем Sputnik Абхазия.

По его словам, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В Минздраве сообщили о том, что депутаты Кан Кварчия и Вахтанги Голандзия получили ранения в результате стрельбы у парламента Абхазия, оба поступили в реанимацию Республиканской больницы.

Позже стало известно, что Голандзия скончался от полученных ранений,

В МВД заявили о том, что подозреваемый в стрельбе у парламента - депутат Адгур Харазия. Сообщается, что он скрылся с места преступления.

Напомним, что в Абхазии начались беспорядки после того, как 12 ноября задержали нескольких оппозиционеров, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Митингующие собрались у здания Службы государственной безопасности, пробовали протаранить ворота и перекрыли Гумистинский мост.

Позже демонстрантам удалось прорваться в здание парламента. При этом протестующих призвали не крушить кабинеты, а силовики не оказывали им сопротивления.

После Аслан Бжания сложил с себя полномочия президента.

Отметим, в 2022 году президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не признает Абхазию и Южную Осетию.

Глава государства тогда пояснил, что современное международное право определяется уставом ООН. В нем есть два принципа, которые в современной ситуации противоречат друг другу. Первый принцип - территориальная целостность государства, второй - право нации на самоопределение. При этом если право на самоопределение будет реализовано во всем мире, вместо нынешних 193 стран получится около 500-600 государств, что создаст хаос.