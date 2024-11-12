Беспорядки начались в Абхазии из-за задержания людей, выступивших против соглашения с Россией (видео)

В Абхазии этой ночью начались беспорядки, которые привели к блокировке республиканской дороги. Глава республики Аслан Бжания провел экстренное заседание Совбеза, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на местные СМИ, протесты в Сухуме - крупнейшем городе Абхазии - начались 11 ноября. По данным местных телеграм-каналов, поводом стало задержание оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

Соглашение, по которому российские компании могут реализовывать на территории последней свои инвестиционные проекты, Россия и Абхазия подписали в конце октября. Для вступления в силу документ должен быть ратифицирован в абхазском парламенте.

Оппозиция выступила против соглашения. Митингующие собрались у здания Службы государственной безопасности, пробовали протаранить ворота и перекрыли Гумистинский мост. К зданию президента Абхазии пришлось стянуть военную технику.

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В связи со сложившейся ситуацией президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности. Главе республики доложили, что на данный момент ситуация с протестами ухудшается, а действия демонстрантов, которые в том числе заблокировали республиканскую дорогу, "носят уголовный характер".

В докладе объяснили, что все началось после задержания четырех человек, которые попытались напасть на депутата абхазского парламента после внеочередной сессии.

По словам генерального прокурора страны Адгура Агрбы, действия напавших на депутата сопровождались "нецензурной бранью". Сейчас они находятся в СИЗО. Прокуратура проводит процессуальную проверку.

Как уточняется на портале РБК, Абхазия в разные годы входила в состав СССР как независимая социалистическая советская республика и автономная республика в составе Грузинской ССР.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Грузия не признает суверенитет Южной Осетии и Абхазии и считает их частью своей территории.

Отметим, в июне 2022 года на заседании ПМЭФ в Санкт-Петербурге Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не признает Абхазию и Южную Осетию.

Он пояснил, что современное международное право определяется уставом ООН. В нем есть два принципа, которые в современной ситуации противоречат друг другу. Первый принцип – территориальная целостность государства, второй – право нации на самоопределение. При этом если право на самоопределение будет реализовано во всем мире, вместо нынешних 193 стран получится около 500-600 государств, что создаст хаос.

"По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию", - отмечал Токаев.