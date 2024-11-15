Протесты в Абхазии: демонстранты пробрались в здание парламента (фото, видео)
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В Абхазии уже несколько дней не утихают протесты. Сегодня днем демонстранты протаранили ограждение парламента, позже им удалось войти внутрь здания, передает NUR.KZ.
Напомним, что сегодня днем представители оппозиции в Абхазии протаранили на автомобиле металлические ограждения и прорвались в здание парламента в столице Сухуми. Причиной неутихающих протестов были готовившееся соглашение с Россией, а также задержание демонстрантов несколько дней назад, которых позже отпустили.
Примерно час назад протестующим удалось прорваться в здание парламента в Сухуми. Видео, снятое очевидцами, опубликовали в местном Telegram-канале "Республика".
Между тем, как сообщается, силовики сопротивления не оказывают.
"Протестующие внутри здания продвигаются, призывают не ломать ничего в кабинетах и просят силовиков встать на сторону народа. Сопротивление не оказывается", - говорится в сообщении.
Демонстранты побывали даже у кабинетов администрации президента.
А затем прибрались в кабинетах.
Как пишет D News Абхазия, силовики покинули коридоры парламента, некоторые из них присоединились к протестующим.
Напомним, в Абхазии ночью 12 ноября начались беспорядки, которые привели к блокировке республиканской дороги. По данным местных Telegram-каналов, поводом стало задержание оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.
Митингующие собрались у здания Службы государственной безопасности, пробовали протаранить ворота и перекрыли Гумистинский мост. К зданию администрации президента Абхазии пришлось стянуть военную технику.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2188154-protesty-v-abhazii-demonstranty-probralis-v-zdanie-parlamenta-foto-video/