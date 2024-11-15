Протесты в Абхазии: демонстранты пробрались в здание парламента (фото, видео)

В Абхазии уже несколько дней не утихают протесты. Сегодня днем демонстранты протаранили ограждение парламента, позже им удалось войти внутрь здания, передает NUR.KZ.

Напомним, что сегодня днем представители оппозиции в Абхазии протаранили на автомобиле металлические ограждения и прорвались в здание парламента в столице Сухуми. Причиной неутихающих протестов были готовившееся соглашение с Россией, а также задержание демонстрантов несколько дней назад, которых позже отпустили.

Примерно час назад протестующим удалось прорваться в здание парламента в Сухуми. Видео, снятое очевидцами, опубликовали в местном Telegram-канале "Республика".

Между тем, как сообщается, силовики сопротивления не оказывают.

"Протестующие внутри здания продвигаются, призывают не ломать ничего в кабинетах и просят силовиков встать на сторону народа. Сопротивление не оказывается", - говорится в сообщении.

Демонстранты побывали даже у кабинетов администрации президента.

А затем прибрались в кабинетах.

Как пишет D News Абхазия, силовики покинули коридоры парламента, некоторые из них присоединились к протестующим.

Напомним, в Абхазии ночью 12 ноября начались беспорядки, которые привели к блокировке республиканской дороги. По данным местных Telegram-каналов, поводом стало задержание оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

Митингующие собрались у здания Службы государственной безопасности, пробовали протаранить ворота и перекрыли Гумистинский мост. К зданию администрации президента Абхазии пришлось стянуть военную технику.

Отметим, в июне 2022 года на заседании ПМЭФ в Санкт-Петербурге президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не признает Абхазию и Южную Осетию.

Глава государства пояснил, что современное международное право определяется уставом ООН. В нем есть два принципа, которые в современной ситуации противоречат друг другу. Первый принцип - территориальная целостность государства, второй - право нации на самоопределение. При этом если право на самоопределение будет реализовано во всем мире, вместо нынешних 193 стран получится около 500-600 государств, что создаст хаос.

Согласно информации на РБК, Абхазия в разные годы входила в состав СССР как независимая социалистическая советская республика и автономная республика в составе Грузинской ССР.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия же по сей день не признает их суверенитет.