Американские биолаборатории и боевые комары. Чем известен убитый в Москве генерал Кириллов

Рано утром во вторник в Москве в результате направленного взрыва был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. Вместе с ним погиб и его помощник. Источник Би-би-си в СБУ заявил, что подрыв был ее спецоперацией и что СБУ считает Кириллова «военным преступником и абсолютно законной целью». Следственный комитет РФ назвал произошедшее терактом, а российские чиновники стали говорить о «невосполнимой потере».

Специалист по химической защите

Генерал Кириллов за последние годы стал одним из самых заметных спикеров Минобороны. Еще до начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину он неоднократно выступал с громкими заявлениями о якобы существовании американских секретных биолабораторий на постсоветском пространстве. А после 2022 года Кириллов стал проводить регулярные брифинги, на которых рассказывал о все более удивительных видах биологического оружия, изобретенного противником.

После смерти генерала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова написала в телеграме, что Кириллов «много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов».

Игорю Кириллову было 54 года, всю свою военную карьеру он посвятил химической защите. После учебы в Костромском высшем военном командном училище химической защиты и Военной академии РХБ защиты им. Тимошенко он служил на различных должностях управления начальника войск РХБЗ. Затем Кириллов некоторое время возглавлял академию РХБЗ, а в 2017 году стал начальником войск радиационной, химической и биологической защиты.

После российского полномасштабного вторжения в Украину против Кириллова ввели санкции Украина, Канада и Великобритания. Его обвинили в том, что он курировал применение химического оружия в Украине и выступал в качестве «рупора кремлевской дезинформации».

«Биолаборатории» в Грузии и Украине

В 2018 году Игорь Кириллов выступил с громкими обвинениями в адрес США. Он утверждал, что Соединенные Штаты развернули военно-биологическую программу в соседних с Россией государствах. В частности, он упомянул Центр Лугара в Грузии: «Центр Лугара является лишь небольшим элементом обширной военно-биологической программы США. Активная деятельность развернута на территории сопредельных с Россией государств, где также функционируют подконтрольные Пентагону лаборатории. Реконструкция лабораторных корпусов продолжается на территории Украины, Азербайджана и Узбекистана».

Центр Лугара действительно существует и в самом деле финансируется Пентагоном. Однако его программа исследований открыта, Центр занимается не разработкой биологического оружия, а, наоборот, борьбой с потенциальными угрозами. Деятельность других центров, например, в Украине и Казахстане, тоже была открытой.

Тем не менее Игорь Кириллов с тех пор регулярно говорил о биолабораториях США и разрабатываемых ими вирусах как о доказанном факте.

Зараженные птицы и комары

После 2022 года Кириллов заметно активизировался. Его рассказы на брифингах в Минобороны становились все разнообразнее. В конце 2023 года генерал представил новое расследование: Кириллов утверждал, что «в тайнике ветеринарной лаборатории населенного пункта Мангуш была обнаружена коллекция эталонных штаммов микроорганизмов, поставленная из Американской типовой коллекции, предназначенной для изучения экономически значимых заболеваний животных», и что это часть биологических наступательных программ США.

Также он заявлял, что специалисты заповедника Аскания-Нова, оказавшегося на оккупированной Россией части Херсонской области, изучали маршруты миграции перелетных птиц. Эту деталь Кириллов также связал с разработкой биологического оружия: он сообщил, что птиц планировать использовать в качестве переносчиков опасных заболеваний.

За год до этого, осенью 2022 года, Игорь Кириллов рассказал о другом хитроумном способе распространения эпидемий — беспилотнике, оснащенном боевыми комарами. Генерал утверждал, что в США не только запатентовали, но также разработали и произвели такое устройство. Потом об этом же самом говорил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

Как выяснил фактчекерский проект «Проверено.Медиа», такой патент действительно существует. Однако зарегистрировал его человек, который в разные годы оформил патенты на такие изобретения, как вызывающая инсульт пуля и пистолет, залепляющий глаза суперклеем. Никакого подтверждения того, что изобретение частного лица было произведено, нет. А утверждение Кириллова, что для получения патента необходимо существование устройства, не соответствует действительности.

«Оружие против славян»

Весной 2022 года Игорь Кириллов рассказал о еще одном виде биологического оружия.

«Имеющиеся документы подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов украинских граждан за рубеж. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения», — заявил Кириллов.

Генерал утверждал, что для этого на Запад были переданы образцы сыворотки крови граждан, «относящихся исключительно к славянскому этносу».

Ученые считают вероятность создания подобного оружия ничтожно низкой даже в отдаленной перспективе — из-за недостаточной изученности механизма РНК-интерференции и из-за практической невозможности выделить «чистый этнос».