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Обошла Путина: певица Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time

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Девушка в черной одежде
Тейлор Свифт. Фото: Inez and Vinoodh/TIME

Тейлор Свифт названа "Человеком года" по версии американского издания Time. Певица обошла в этом рейтинге Барби, китайского лидера Си Цзиньпина и Путина, передает NUR.KZ.

Как пишет издание Time, достижений Свифт как артистки — культурных и коммерческих — настолько много, что перечислять их кажется почти неуместным.

"Как поп-звезда, она находится в изысканной компании рядом с Элвисом Пресли, Майклом Джексоном и Мадонной. Как автор песен, ее сравнивают с Бобом Диланом, Полом Маккартни и Джони Митчелл. Как деловая женщина, она построила империю стоимостью, по некоторым оценкам, более 1 миллиарда долларов", — отмечается на сайте издания.

Сегодня мы писали о том, что американская поп-звезда Тейлор Свифт официально миллиардерша — она стала первой певицей, которая заработала состояние исключительно благодаря музыке. На данный момент капитал Свифт оценивают в 1 миллиард 125 миллионов долларов.

Издание Forbes также включило Свифт в рейтинг самых влиятельных женщин мира.

Ранее в этом месяце Тейлор получила шесть номинаций на престижную музыкальную премию "Грэмми - 2024".

Также мы писали о биографии, карьере и личной жизни Тейлор Свифт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2049496-oboshla-putina-pevitsa-teylor-svift-stala-chelovekom-goda-po-versii-time/

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