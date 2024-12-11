Bloomberg: Акции SpaceX значительно выросли в цене после выборов в США

Компания SpaceX и ее инвесторы заключили соглашение о покупке инсайдерских акций на сумму до 1,25 млрд долларов, что увеличило оценку компании до 350 млрд долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Цена за акцию составила 185 долларов, что значительно выше оценки в 112 долларов, установленной менее трех месяцев назад.

Эта сделка закрепляет статус SpaceX как самого ценного частного стартапа в мире, с рыночной капитализацией, сопоставимой с крупнейшими публичными компаниями. SpaceX зарекомендовала себя как лидер в индустрии космических запусков, выполняя миссии для NASA, Пентагона и коммерческих клиентов, а также развивая сеть спутников Starlink для предоставления интернета.

Рост бизнеса Илона Маска ускорился после выборов в США, что, как полагают, связано с его укрепляющимися связями с избранным президентом Дональдом Трампом. По данным индекса миллиардеров Bloomberg, состояние Маска достигло 384 млрд долларов. SpaceX отказалась от комментариев по поводу сделки.