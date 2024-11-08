Самые богатые люди мира стали еще богаче после избрания Трампа президентом США

Победа Трампа на президентских выборах в США уже помогла самым богатым людям мира стать еще богаче. Состояние Илона Маска, Джеффа Безоса и других бизнесменов увеличилось на миллиарды долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Состояние таких бизнесменов, как Илон Маск и Джефф Безос, увеличилось на миллиарды долларов после новостей о возвращении Дональда Трампа в Белый дом.

Илон Маск, удерживающий позицию самого богатого человека в мире, за счет роста акций Tesla почти на 15% увеличил свое состояние на 26,5 млрд долларов. Маск контролирует около 13% акций Tesla, с возможностью приобрести больше акций на выгодных условиях, если суд одобрит его план компенсации.

Всего в этом году его состояние выросло на 61,3 млрд долларов, достигнув 290 млрд долларов. В результате тесного взаимодействия с Трампом Маск планирует активно поддерживать регулирование беспилотных автомобилей и рассматривает возможность занять государственный пост.

Также вырос капитал основателя Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса, а также Ларри Эллисона из Oracle, который является союзником Маска и Трампа. Безос, владеющий 9% акций Amazon, увеличил свое состояние на 7,14 млрд долларов, а Эллисон — почти на 10 млрд долларов.